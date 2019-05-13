13:52
13 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ДЕНЬ МАТЕРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, 11 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ДЕНЬ МАТЕРІ

      Зеленський-порушник: суд вирішить, чи штрафувати нового президента за показаний бюлетень

      1044 Читать новость на русском
      У Києві відбудеться суд на Зеленським
      У Києві відбудеться суд на Зеленським / 24 канал

      13 травня суд у Києві має прийняти рішення, чи карати Володимира Зеленського за те, що він показав свій заповнений бюлетень під час виборів на камери.

      За інформацією кореспондента 24 каналу, засідання розпочалось в Оболонському суді. 

      Читайте також: У Зеленського розповіли, що заважає призначити інавгурацію на 19 травня

      Слухання стосується адміністративного протоколу, який був складений ще під час другого туру виборів, коли Володимир Зеленський показав журналістам свій бюлетень.

      Максимальний штраф, який можуть присудити майбутньому президенту, – 850 гривень. Головним суддею є Владислав Дев'ятко, який розглядав справу екс-президента Віктора Януковича.


      Фото із зали засідання

      До залу суду прийшли уповноважені представники Володимира Зеленського, зокрема, Сергій Кальченко. Самого майбутнього президента немає. Під час засідання суддя озвучив заяву Зеленського з проханням розглянути справу без його присутності. 

      суд зеленський
      Представники Зеленського

      Також під час суду на екрані показали сюжет телеканалу "1+1" про те, як Зеленський показав бюлетень. 

      зеленський суд
      На екрані телевізора транслюють сюжет "1+1"

       

       

      blog_ava
      Гройсман розповів про зустріч із Зеленським
      сьогодні
      4087
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Судді Штрафи Порушення на виборах
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      сьогодні , 12:30 Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      Сергій Лещенко 760
      В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      сьогодні , 12:02 В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      Максим Єфімов 461
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сьогодні , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 722
      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      12 травня , 22:00 Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2297
      Найсмішніші меми тижня: сніг у травні, падіння Путіна і кава в Вестеросі
      12 травня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: сніг у травні, падіння Путіна і кава в Вестеросі
      4682
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук