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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський пояснив, чому не здав аналізи на "Олімпійському" разом з Порошенком

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      Зеленський не захотів здавати аналізи на НСК "Олімпійському"
      Зеленський не захотів здавати аналізи на НСК "Олімпійському" / Фото з відкритих джерел

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів, що не захотів здавати аналізи на НСК "Олімпійському" разом з чинним главою держави Петром Порошенком, бо там немає лабораторії.

      Про це політик сказав журналістам після здачі аналізів у лабораторії "Eurolab". 

      Читайте також: Порошенко запропонував провести дебати з Зеленським у три етапи

      Там (на "Олімпійському" – 24 канал) немає лабораторії. Ніхто не знає про існування там медичної лабораторії експертизи. Тому, дуже дивне було запрошення,
      – сказав Зеленський.

      Він також пояснив, чому обрав для здачі аналізів лабораторію свого "друга". Зауважимо, засновником клініки Eurolab є президент Андрій Пальчевський, який активно підтримує шоумена і має подвійне громадянство – українське та російське.

      "Ми говоримо не про тих, хто бере кров, а про лабораторію. Тут не просто взяли кров, тут є лабораторія", – додав він.

      Зеленський також згідний здати волосся і нігті на аналізи, якщо це буде потрібно. 

      Шоумен додав, що більше не буде ставити умов Петру Порошенку для участі у дебатах, бо "треба виконувати ті умови, які вже сказані".

      Що відомо про дебати Порошенка і Зеленського? Президент Петро Порошенко одразу після результатів екзит-полу викликав Володимира Зеленського на дебати. Шоумен прийняв пропозицію, однак, у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві.

      Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати.  Проте, артист висунув кілька умов главі державі та забажав, аби вони пройшли на стадіоні "Олімпійський", на них мали змогу бути присутні звичайні українці, а трансляцію вести усі телеканали. Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      Однією з вимог Зеленського було, аби кандидати перед дабатами здали кров для аналізу на вміст алкоголю та наркотиків. Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, і здав тести у лабораторії Eurolab 5 квітня.

       

       

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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