Зеленський пояснив, що спільного бачить між Росією та Україною
Новообраний президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, де пояснив, як розуміє "много общего" між Росією та Україною. А також – чи можна стосунки цих країн називати "братськими".
"Після будь-якого "до побачення" неодмінно настає "добрий день", – написав Зеленський, ймовірно, натякаючи на випадок, коли Порошенко цитував відому радянську пісню "До свидания, наш ласковый мишка".
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Тоді, у вересні 2018, Порошенко мав на увазі прощання з Росією. Зеленський зараз, у травні 2019, пише про привітання з нею. Але – лише за однієї умови.
Довго думав стосовно "много общего" між Україною та Росією. Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне – це державний кордон,
– наголосив Зеленський
І додав: "Контроль за кожним міліметром (території – 24 канал) з українського боку Росія повинна повернути. Тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки "общего".
До слова, на Донбасі тільки у квітні через російську агресію загинули 15 українських героїв, детальніше – у матеріалі 24 каналу
Далі новообраний президент України нагадав про заборону експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у російському полоні, і зазначив: все це "ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами. І "братськими" такі відносини точно називати не можна".
У другій частині свого посту Володимир Зеленський прокоментував інформацію російських ЗМІ стосовно шоу "Магія" у ефірі НТВ. Нагадаємо, російський телеканал анонсував, що з 3 травня у його ефірі виходитиме розважальне шоу, ведучим якого є нещодавно обраний український президент. І змовчав про те, що ефір шоу відзнято ще до початку російської агресії в Україні.
Саме участь у телешоу зробила мене популярним в Україні і врешті-решт допомогла стати обраним президентом України. Однак у мене немає амбіцій зробити політичну кар'єру в Росії,
– пожартував Зеленський.
Що загалом обіцяє Володимир Зеленський, переможець президентських виборів 2019 року: в інфографіці 24 каналу.
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