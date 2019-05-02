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      Зеленський пояснив, що спільного бачить між Росією та Україною

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      Спільне між Росією й Україною – лише державний кордон
      Спільне між Росією й Україною – лише державний кордон / Screenshot

      Новообраний президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, де пояснив, як розуміє "много общего" між Росією та Україною. А також – чи можна стосунки цих країн називати "братськими".

      "Після будь-якого "до побачення" неодмінно настає "добрий день", – написав Зеленський, ймовірно, натякаючи на випадок, коли Порошенко цитував відому радянську пісню "До свидания, наш ласковый мишка". 

      Читайте також: Росія на Донбасі активізувала видачу російських паспортів

      Тоді, у вересні 2018, Порошенко мав на увазі прощання з Росією. Зеленський зараз, у травні 2019, пише про привітання з нею. Але – лише за однієї умови.

      Довго думав стосовно "много общего" між Україною та Росією. Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне – це державний кордон,
      – наголосив Зеленський

      І додав: "Контроль за кожним міліметром (території – 24 канал) з українського боку Росія повинна повернути. Тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки "общего".

      До слова, на Донбасі тільки у квітні через російську агресію загинули 15 українських героїв, детальніше – у матеріалі 24 каналу

      Далі новообраний президент України нагадав про заборону експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у російському полоні, і зазначив: все це "ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами. І "братськими" такі відносини точно називати не можна".

      У другій частині свого посту Володимир Зеленський прокоментував інформацію російських ЗМІ стосовно шоу "Магія" у ефірі НТВ. Нагадаємо, російський телеканал анонсував, що з 3 травня у його ефірі виходитиме розважальне шоу, ведучим якого є нещодавно обраний український президент. І змовчав про те, що ефір шоу відзнято ще до початку російської агресії в Україні.

      Саме участь у телешоу зробила мене популярним в Україні і врешті-решт допомогла стати обраним президентом України. Однак у мене немає амбіцій зробити політичну кар'єру в Росії,
      – пожартував Зеленський.

      Що загалом обіцяє Володимир Зеленський, переможець президентських виборів 2019 року: в інфографіці 24 каналу.

      Зеленський

      Дивіться відео 24 каналу про Володимира Зеленського:

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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