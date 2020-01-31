Зеленський пояснив, як історія з імпічментом Трампа вплинула на стосунки США з Україною

Президент України не вважає, що скандал через його розмову із президентом США Дональдом Трампом та подальша процедура імпічменту зіпсувала стосунки між двома країнами.

Триває робота над зміцненням двосторонніх відносин між США та Україною. На цьому Володимир Зеленський наголосив під час спільного брифінг із Майком Помпео 31 січня.

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Водночас глава держави не вважає, що історія навколо процесу імпічменту президента США Дональда Трампа має негативний вплив.

Мені здається, чесно кажучи, що навпаки. У нас дуже хороші відносини. США підтримують Україну, захист нашої територіальної цілісності, і не тільки на словах,

– сказав Зеленський.

Він також додав, що триває робота над наповненням відносин України і США практичним змістом і взаємною вигодою, а також конкретними контрактами в різних сферах.

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент і до чого тут Україна

Усе почалось із розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

Важливо! 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.