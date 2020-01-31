13:41
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Зеленський пояснив, як історія з імпічментом Трампа вплинула на стосунки США з Україною

      63 Читать новость на русском
      Зеленський не вважає, що історія навколо імпічменту Трампа погіршила відносини України і США / Getty images

      Президент України не вважає, що скандал через його розмову із президентом США Дональдом Трампом та подальша процедура імпічменту зіпсувала стосунки між двома країнами.

      Триває робота над зміцненням двосторонніх відносин між США та Україною. На цьому Володимир Зеленський наголосив під час спільного брифінг із Майком Помпео 31 січня.

      До теми: Не було ніяких умов, треба відповідний час, – Помпео про візит Зеленського у Вашингтон

      Водночас глава держави не вважає, що історія навколо процесу імпічменту президента США Дональда Трампа має негативний вплив.

      Мені здається, чесно кажучи, що навпаки. У нас дуже хороші відносини. США підтримують Україну, захист нашої територіальної цілісності, і не тільки на словах,
      – сказав Зеленський. 

      Він також додав, що триває робота над наповненням відносин України і США практичним змістом і взаємною вигодою, а також конкретними контрактами в різних сферах.

      Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент і до чого тут Україна

      • Усе почалось із розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      Важливо! 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа.
      • Палата представників США ухвалила резолюцію щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Тепер у справі призначили представників та передали статті імпічменту в Сенат. Однак тут більшість за республіканцями – однопартійцями Трампа.
      Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
      сьогодні
      9998
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа Телефонна розмова Зеленського і Трампа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое
      Павло Казарін 554
      сьогодні , 10:16 Велика Британія залишає ЄС: епопея про Brexit у мемах
      Світлана Попова 1418
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      227
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      396
      сьогодні , 10:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 653
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук