Зеленський вперше представив команду, з якою іде у президенти: список

В ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський вперше представив свою команду, з якою іде на президентські вибори 2019 року.

Зеленський зазначив, що саме ці люди підуть з ним в Адміністрацію Президента у випадку його виграшу. За його словами, він не збирається "роздавати портфелі", і хто з них виявиться найкращим, той і обійме ту чи інше посаду. Всіх фахівців Зеленський охарактеризував як волонтерів у політиці.

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"З ними ми будемо будувати Україну, яка не є молодшою сестрою Росії. Яка не є корумпованим партнером Європи. А нашу незалежну Україну", – сказав кандидат у президенти.

Команда Зеленського:

Руслан Стефанчук – ідеолог, відповідає за реформування державних та правових інституцій та за законопроектну роботу; Іван Баканов – голова партії "Слуга народу", представник президента у Верховній Раді; Дмитро Розумков – відповідає за питання внутрішньої політики; Олександр Данилюк – його напрямок – економіка, міжнародні відносини, фінансова та банківська політика; Руслан Рябошапка – правоохоронна та антикорупційна політика; Галина Янченко – експертка з антикорупційної політики і діджитал-рішень для держави; Денис Монастирський – відповідає за правоохоронну систему; Сергій Іонушас – відповідає за судову систему; Іван Апаршин – експерт із безпеки та оборони; Ірина Вінідіктова – відповідає за реформи у судовій системі; Данило Гетьманцев – відповідає за фінанси та оподаткування; Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність; Михайло Федорів – керівник діджитал-напрямку "Зе-команди"; Олександр Мережко – експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя.

Список доповнюється