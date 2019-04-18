Зеленський вперше представив команду, з якою іде у президенти: список
В ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський вперше представив свою команду, з якою іде на президентські вибори 2019 року.
Зеленський зазначив, що саме ці люди підуть з ним в Адміністрацію Президента у випадку його виграшу. За його словами, він не збирається "роздавати портфелі", і хто з них виявиться найкращим, той і обійме ту чи інше посаду. Всіх фахівців Зеленський охарактеризував як волонтерів у політиці.
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"З ними ми будемо будувати Україну, яка не є молодшою сестрою Росії. Яка не є корумпованим партнером Європи. А нашу незалежну Україну", – сказав кандидат у президенти.
Команда Зеленського:
- Руслан Стефанчук – ідеолог, відповідає за реформування державних та правових інституцій та за законопроектну роботу;
- Іван Баканов – голова партії "Слуга народу", представник президента у Верховній Раді;
- Дмитро Розумков – відповідає за питання внутрішньої політики;
- Олександр Данилюк – його напрямок – економіка, міжнародні відносини, фінансова та банківська політика;
- Руслан Рябошапка – правоохоронна та антикорупційна політика;
- Галина Янченко – експертка з антикорупційної політики і діджитал-рішень для держави;
- Денис Монастирський – відповідає за правоохоронну систему;
- Сергій Іонушас – відповідає за судову систему;
- Іван Апаршин – експерт із безпеки та оборони;
- Ірина Вінідіктова – відповідає за реформи у судовій системі;
- Данило Гетьманцев – відповідає за фінанси та оподаткування;
- Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність;
- Михайло Федорів – керівник діджитал-напрямку "Зе-команди";
- Олександр Мережко – експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя.
Список доповнюється