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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зеленський вперше представив команду, з якою іде у президенти: список

      1677 Читать новость на русском
      Кадр з фільму "Слуга народу"
      Кадр з фільму "Слуга народу" / Screenshot

      В ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський вперше представив свою команду, з якою іде на президентські вибори 2019 року.

      Зеленський зазначив, що саме ці люди підуть з ним в Адміністрацію Президента у випадку його виграшу. За його словами, він не збирається "роздавати портфелі", і хто з них виявиться найкращим, той і обійме ту чи інше посаду. Всіх фахівців Зеленський охарактеризував як волонтерів у політиці. 

      Читайте також: Зеленський прийшов на "Право на владу" представити свою команду: онлайн-трансляція

      "З ними ми будемо будувати Україну, яка не є молодшою сестрою Росії. Яка не є корумпованим партнером Європи. А нашу незалежну Україну", – сказав кандидат у президенти. 

      Команда Зеленського:

      1. Руслан Стефанчук – ідеолог, відповідає за реформування державних та правових інституцій та за законопроектну роботу;
      2. Іван Баканов – голова партії "Слуга народу", представник президента у Верховній Раді;
      3. Дмитро Розумков – відповідає за питання внутрішньої політики;
      4. Олександр Данилюк – його напрямок – економіка, міжнародні відносини, фінансова та банківська політика;
      5. Руслан Рябошапка – правоохоронна та антикорупційна політика;
      6. Галина Янченко – експертка з антикорупційної політики і діджитал-рішень для держави;
      7. Денис Монастирський – відповідає за правоохоронну систему;
      8. Сергій Іонушас – відповідає за судову систему;
      9. Іван Апаршин – експерт із безпеки та оборони;
      10. Ірина Вінідіктова – відповідає за реформи у судовій системі;
      11. Данило Гетьманцев – відповідає за фінанси та оподаткування;
      12. Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність;
      13. Михайло Федорів – керівник діджитал-напрямку "Зе-команди";
      14. Олександр Мережко – експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя.

      Список доповнюється

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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