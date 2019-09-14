Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА: чим він відомий

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка.

Представлення Бондаренка відбулося у День Дніпра – 14 вересня Зеленський наголосив, що дає новому очільнику Дніпропетровщини два місяці, аби проявити себе на новій посаді.

"Хочу представити нового голову. Олександр Бондаренко — молодий менеджер. Наша головна вимога до всіх голів обласних адміністрацій — випробувальний термін. До Нового року дивимось як справляються... Якщо справиться, то добре", - сказав глава держави.

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