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      Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА: чим він відомий

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      Зеленський представив Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА
      Зеленський представив Бондаренка головою Дніпропетровської ОДА / ukrinform.ua

      Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка.

      Представлення Бондаренка відбулося у День Дніпра – 14 вересня Зеленський наголосив, що дає новому очільнику Дніпропетровщини два місяці, аби проявити себе на новій посаді.

      "Хочу представити нового голову. Олександр Бондаренко — молодий менеджер. Наша головна вимога до всіх голів обласних адміністрацій — випробувальний термін. До Нового року дивимось як справляються... Якщо справиться, то добре", - сказав глава держави.

       

      Новина доповнюється...

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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