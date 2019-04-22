Перемога Зеленського на виборах: чого слід очікувати від нього як президента України

Згідно з даними національного екзит-полу та попередніми результатами голосування українців, у другому турі президентських виборів перемогу здобуває Володимир Зеленський. У виборчій гонці він зберігає відрив між чинним главою держави у понад 48%. Чого слід очікувати від президентства Володимира Зеленського і які прогнози дають експерти – читайте далі.

Що буде в Україні, якщо президентом стане Зеленський

Переможець президентських перегонів Володимир Зеленський ще раніше заявляв: він іде у президенти України лише на один термін, що триватиме 5 років. За цей час він обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який повинен формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".

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Законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа, – теж мають місце серед ініціатив Зеленського. Окрім того, він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

Проте, якої позиції дотримується Зеленський у ключових для України питаннях?

Стосунки з Росією та припинення війни

Взаємини із Росією Зеленський збирається вибудовувати у нормандському форматі. Так, майбутній президент має намір продовжувати мінський формат переговорів щодо Донбасу і "йти до кінця заради того, щоб припинити вогонь".

Ймовірний майбутній український лідер вже навіть анонсував кадрові зміни у цьому процесі.

Окрім мінських домовленостей, Зеленський назвав завданням номер один повернення усіх українських військовополонених.



Зеленський після оголошення результатів екзит-полу// фото – 24 канал

"Я не можу вам обіцяти, але я зроблю все, щоб повернути наших хлопців додому. Це пріоритетне завдання не лише для мене, але й для кожного українця".

А для того, щоб припинити реальну війну на Донбасі, Зеленський збирається розгорнути потужну інформаційну війну. Він зазначив, що має "дуже креативні ідеї", а також закликав долучитися усіх українських журналістів.

Нам знадобиться ваша допомога – і це буде найближчим часом. Ми будемо розмовляти не півгодини і не годину. Ми вам розповімо наш план дій,

– наголосив Зеленський.

Ставлення Зеленського до мовного питання

Законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної" наразі розглядають у Верховній Раді. Спікер українського парламенту Андрій Парубій раніше анонсував, що упродовж пленарного тижня від 23 до 26 квітня депутати перейдуть до прийняття закону. Як же до мовного питання в Україні ставиться майбутній президент держави? Зеленський поки дуже лаконічно відповідає на це запитання та не вдається у подробиці.

Так, у відповідь на запитання журналістів про його ставлення до цього законопроекту, Зеленський відповів:

Я повинен захищати українську мову. І я буду.

Коригування медреформи: що пропонує Зеленський

Учасники команди Володимира Зеленського вважають, що медична реформа безумовно необхідна, але наразі в такому вигляді вона влаштовує не всіх українців і тому її потрібно переоцінити та скоригувати.

Так, спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков зазначав, що згідно з Конституцією, медреформа – не прерогатива президента, але в його обов'язки входить захист прав і свобод громадян, і їхніх конституційних можливостей. Окрім цього, у глави держави є право законодавчої ініціативи.

На думку Разумкова, перш за все потрібно провести відповідний аудит реформи та тих дій, що були зроблені, а вже потім приймати рішення про те, де варто скоригувати реформу.

Він також зауважив, що це загальний важкий шлях, який доведеться пройти Україні як державі. Разумков переконаний, що реформи потрібні Україні "як повітря".

Чи співпрацюватиме Зеленський із Порошенком

Після оголошення офіційних результатів національного екзит-полу Володимир Зеленський зазначив, що готовий прийняти допомогу чинного президента Петра Порошенка, якщо вона йому знадобиться.

Він наголосив, що якщо йому знадобиться допомога чинного президента, то він обов'язково йому зателефонує, бо це справді "серйозна допомога". "Чому б ні?", – додав Зеленський.

Зеленський також сказав, що якщо народ України захоче бачити чинного президента на одній з посад, то "можливо" так і буде.

"Проте давайте щось спробуємо зробити новими силами", – додав Зеленський.

Водночас, політичні експерти вважають, що після складання повноважень президента Петро Порошенко може стати фігурантом кримінальних справ. Хоча в ефірі 24 каналу політолог Олег Саакян висловив припущення, що команда Зеленського все ж не наступатиме таким чином на п’ятого Президента України.

Вони спробують домовитись. В принципі, Зеленський вже натякнув, якщо Петро Порошенко піде на політичну пенсію, то на нього дійсно не буде жодних причин тиснути, відкривати провадження,

– зазначив політолог.

Кого буде звільнено

Під час власної короткої прес-конференції після оголошення результатів національного екзит-полу Зеленський у відповідь на запитання журналіста, чи залишиться Юрій Луценко на посаді генерального прокурора, відповів:

Луценко – це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. І це стосується не тільки Луценка.

Зазначимо, що генпрокурора призначає на посаду і звільняє президент України.

До речі, після обрання нового президента в Україні ідуть у відставку голови обласних державних адміністрацій. Також гарант має право за поданням призначати міністрів закордонних справ і оборони.

Що буде з економікою?

За президентства Зеленського існує низка ризиків щодо економіки. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Сергій Фурса.

Щодо економіки, то тут повна невизначеність. Люди голосували проти чогось, це емоційне рішення, але вони не голосували за щось. Невизначеність – це завжди недобре для економіки, адже це створює ризики і змушує бізнес чи інвесторів перечекати, аби подивитись, що буде далі. Однак декого це змусить і втекти,

– наголосив фахівець.

Також він висловив свою думку щодо подальшої співпраці України з МВФ. Якщо Україна втратить цей взаємозв’язок, то може стикнутися з перспективою дефолту.

Наразі економіка вже три роки, як зростає: йдеться про реальні доходи населення, ВВП, бізнесу. Тобто ситуація для кампаній є сприятливою, але зараз є критична можливість, що це буде змінено, якщо Україна втратить співпрацю з МВФ.

Це зруйнує нашу макроекономічну стабільність, в результаті ми отримаємо зовсім іншу економічну ситуацію,

– вважає експерт.

Макроекономічна стабільність України зараз повністю базується на співпраці з міжнародними кредиторами.

"В нас є два роки пікових навантажень по виплаті зовнішнього боргу. Взагалі це не є проблемою для будь-якої країни, бо ми беремо нові гроші, а віддаємо старі. Але ключовим є те, що треба мати доступ до тих грошей. В Україні цей доступ забезпечується зі співпрацею з МВФ. Якщо ми раптом втратимо МВФ, то ніхто нам грошей не дасть. Через це ми можемо стикнутись з перспективою дефолту", – вважає Фурса.

Зазначимо, що відповідно до остаточних результатів екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.



