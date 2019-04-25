Зеленський приречений на зустріч з Путіним, – експерт про видачу паспортів РФ на Донбасі

Рішення про видачу паспортів Росії українцям на окупованих територіях може призвести до перемовин президента РФ Володимира Путіна та майбутнього президента України Володимира Зеленського.

Таку думку висловив політичний експерт Олексій Мінаков в ефірі 24 каналу.

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За його словами, подібний сценарій видачі паспортів Росія вже використовувала на територіях, які хотіла окупувати. Йдеться про Грузію, а саме Абхазію та Осетію.

"Тоді пройшло шість років і Росія зробила військову інтервенцію для того, аби офіційно та легально вводити свої війська. Тобто не приховуватись, а неприкрито проводити так звану "миротворчу місію" для захисту не лише російськомовного населення, а громадян РФ", – пояснив Мінаков.

Він пояснив, що це може чекати й на Україну. Президент РФ може не приховуючись ввести свої війська на окуповані території.

Путін може використати Донбас як плацдарм для захоплення нових територій при сприятливій нагоді,

– наголосив гість студії.

Мінаков зазначив, що так звана "паспортизація" є найімовірніше піарходом Путіна. Також цим рішенням створюється тиск на новообраного президента Володимира Зеленського.

З одного боку йому (Зеленському, – 24 канал) демонструється батіг, а з іншого – пряник. Тобто або Зеленський йде на умови Росії, або, якщо він не захоче домовлятися, то тоді його чекає батіг у вигляді ще більшого посилення тиску та ескалації на Донбасі. Зеленський став заручником своїх обіцянок, адже він неодноразово обіцяв публічно зустрітись з Путіним і досягти компромісу. Фактично тепер Путін може його "підловити" – ти ж хотів зустрітись, то давай це зробимо. Зеленський приречений, щоб ця зустріч відбулась,

– додав політичний експерт.

Як жителям Донбасу видаватимуть паспорти РФ?24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спрощена процедура передбачає:



• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.