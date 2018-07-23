Зеленський привітав Усика з перемогою та висловився про звання Героя України: відео

Український комік та шоумен, зірка "Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський привітав абсолютного чемпіона світу, українського боксера Олександра Усика з перемогою в поєдинку з росіянином Муратом Гассієвим.

На своїй сторінці у Facebook Зеленський опублікував відео з привітанням.

"Олександре Усик, з перемогою!", – коротко підписав відео комік.

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"Дорогий ти наш, шановний спортсмене! Вітаємо тебе від усього "Кварталу" з офігенним боєм, з крутою перемогою! Не вітав тебе відразу після бою, тому що вважав, що цю перемогу ти повинен, насамперед, ділити зі своїми близькими, рідними, зі своєю сім'єю", – сказав у відеопривітанні Зеленський.

Зараз обговорюють – герой ти України чи ні, давати тобі Героя чи ні. Ну, ти ж знаєш, що герой – це той, хто захищає гідність нашої країни, тож ти для нас – герой! Все інше –неважливо. І патріот, тому що, як каже одна моя знайома, патріот України – це той, хто платить у цій країні податки. Тож зі святом тебе і перемог! Щасти!,

– наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, уночі проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.