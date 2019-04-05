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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський приїхав здавати аналізи: відео

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      Зеленський проходить медичну експертизу
      Зеленський проходить медичну експертизу / Фото з відкритих джерел

      Кандидат у президенти України і шоумен Володимир Зеленський вранці 5 квітня здав аналізи в одній із приватних лабораторій у Києва. Однак поспілкуватись із журналістами він так і не зміг – цей процес ускладнювала його охорона, яка відтісняла представників ЗМІ від кандидата.

      Медичне обстеження було однієїю із "вимог" Зеленського до чинного президента України Петра Порошенка перед проведенням дебатів. Аби здати аналізи на вживання наркотиків та алкоголь, Зеленський приїхав до клініки Eurolab. 

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      24 канал повідомляв, що він відмовився від пропозиції Порошенка здавати аналізи на НСК "Олімпійський". За його словами, там нібито немає потрібного обладнання. Шоумен очікує результатів аналізів через три дні.


      Зеленський здає кров/ Скріншот із відео

      На більшість питаньжурналістів кандидат у президенти традиційно вирішив не відповідати – у цьому йому допомогла охорона.  Зокрема, він не пояснив журналістам, чому приїхав у лабораторію раніше 8 години, на яку запрошував президента Петра Порошенка. Відомо, що шоумен приїхав близько 07.40.

      Однак при цьому Зеленський зазначив, що у разі потреби готовий здавати і інші аналізи. Територію клініки він покинув досить швидко, там чергували кілька автівок поліції. 

      Із відкритих джерел дізнаємось, що вибір клініки Eurolab командою Володимира Зеленського не є випадковим. Її засновник і президент Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має українське та російське громадянство. Також він був заступником міністра молоді та спорту Рафіля Сафіуліна за часів Януковича.

       Ми говоримо не про тих, хто бере кров... Ми говоримо про лабораторії. Не просто взяли кров, а тут (в "Євролабі" – 24 канал) є лабораторія,
      – пркоментував цей факт шоумен.

      Що ще відомо про Андрія Пальчевського?Він закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві. Серед підприємств, заснованих в Україні – "Харчова ароматика", "Євролаб", "Центр лабораторних досліджень", "Сіті Інвест Сервіс", "Нова авіація України". З 2009 по 2010 рік – директор благодійної організації "Благодійний фонд "Євролаб". Працював телеведучим на телеканалі "Інтер" та на "Першому національному". З 2017 році працював ведучим на телеканалі "Прямий". Проте наразі у переліку ведучих телеканалу він не вказаний.

      Відповідно до підрахунку ЦВК, лідером першого туру президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців. Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

       

      Що відомо про дебати Порошенка із Зеленським?Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув низку своїх вимог. Після цього політики комунікують з допомогою відеоповідомлень.  Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

      що кандидати кажуть один одному у відеозверненнях 
      blog_ava
      Геращенко вимагає вибачень від Зеленського перед Тимошенко
      сьогодні
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      Теги: Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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