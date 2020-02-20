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      Зеленський призначив кураторів областей: яка причина – список

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      Зеленський обрав "смотрящих" за областями на місцевих виборах: список / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський і його оточення, зокрема представники партії "Слуга народу", вирішили призначити відповідальних за регіони. Відбувається це у межах підготовки до місцевих виборів. Призначені куратори областей, зокрема, займатимуться відбором людей у списки до обласних і місцевих рад.

      Як пише "Українська правда", ідею щодо призначення відповідальних за областей Зеленському запропонував перший заступник керівника ОфІсу Президента Сергій Трофімов. Український лідер, зі свого боку, її підтримав та вирішив особисто затверджувати відповідальних осіб.

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      Попередньо (станом на 19 лютого), список кураторів областей має такий вигляд:

      Керівники політсили "Слуга народу"

      • голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко – Київ
      • голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія – Миколаївська область
      • заступник Арахамії Павло Халімон – Чернігівська область

      Нардепи

      • Олександр Качура – Сумської область
      • Юрій Корявченков – Полтавська область
      • Олександр Дубінський – Херсонська область
      • Олена Лис – Чернівецька область
      • Аліна Загоруйко – Вінницька область
      • Роман Мулик – Львівська область
      • Олена Вінтоняк – Івано-Франківська область
      • Юрій Аристов – Закарпатська область
      • Микита Потураєв – Кіровоградська область
      • Павло Сушко – Харківська область
      • Максим Ткаченко – Луганська область
      • Владлен Неклюдов – Донецька область
      • Олександр Сова – Одеська область
      • Юрій Кисіль – Дніпропетровська область
      • Олександр Кабанов – Запорізька область

      Додамо, що відповідатиме за Тернопільську область Віктор Гевко. Він є членом команди "Ліги сміху" "VIP Тернопіль". А під час торішніх президентських виборів Гевко був представником Зеленського у цій області.

      Нардеп Олександр Дубінський у телеграмі підтвердив, що він відповідатиме за Херсонщину. За його словами, до зони його уваги входитиме й Київщина. Тут він на виборах до Ради йшов за мажоритаркою в 94 окрузі.

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      До слова, нещодавно голова партії "Слуга народу" заявив, що його політсила " запустить процес відкритого відбору кандидатів на місцеві вибори. Таким чином, кожна людина матиме можливість стати кандидатом обласної, міської ради чи ради ОТГ.

      Довідка! Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися восени 2020 року. На них обиратимуться голови та ради більшості населених пунктів України, а також члени обласних рад. Участь у голосуванні не братимуть лише ті населені пункти, які сформували свої органи місцевого самоврядування після 2015 року. Крім того, місцеві вибори неможливо буде провести в анексовуаному Кремлем Криму. Але є ймовірність, що їх вдасться провести на окупованому Донбасі

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      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Місцеві вибори 2020 Слуга народу Президент України Володимир Зеленський
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