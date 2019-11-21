Зеленський призначив нового керівника СБУ Львівщини: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову управління СБУ у Львівській області. Ним став 50-річний генерал-майор Юрій Гончаров.

Укази про звільнення Юрія Гончарова з посади начальника СБУ у Чернігівській області та його призначення на посаду начальника СБУ Львівської області опублікувано на сайті глави держави.

До теми: Кадрові ротації в СБУ: Зеленський звільнив Бухарєва і ще двох заступників Баканова

Попереднього главу СБУ Львівщини Олександра Бондарука Володимир Зеленський призначив на посаду 1 липня. Указ про його звільнення президент також підписав 21 листопада.

Відзначимо, що 8 листопада Володимир Зеленський здійснив кадрові ротації в Службі безпеки. Він звільнив трьох заступників глави СБУ, серед яких і перший заступник Владислав Бухарєв. Натомість, президент призначив Баканову нового заступника, а Дмитро Нескоромний став новим першим заступником голови Служби.

Що відомо про Юрія Гончарова?У 1995 році почав працювати у СБУ в Сумській області на посаді старшого оперуповноваженого. Із 2005 року він працював у системі місцевого самоврядування та в громадському секторі. Протягом 2013 – 2014 років Гончаров був заступником начальника СБУ Львівщини, потім очолював СБУ у Сумській області.



Із 2017 року Юрій Гончаров очолював управління СБУ у Чернігівській області.