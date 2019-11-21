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      Зеленський призначив нового керівника СБУ Львівщини: що про нього відомо

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      Юрій Гончаров / m.day.kyiv.ua

      Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову управління СБУ у Львівській області. Ним став 50-річний генерал-майор Юрій Гончаров.

      Укази про звільнення Юрія Гончарова з посади начальника СБУ у Чернігівській області та його призначення на посаду начальника СБУ Львівської області опублікувано на сайті глави держави.

      До теми: Кадрові ротації в СБУ: Зеленський звільнив Бухарєва і ще двох заступників Баканова

      Попереднього главу СБУ Львівщини Олександра Бондарука Володимир Зеленський призначив на посаду 1 липня. Указ про його звільнення президент також підписав 21 листопада.

      Відзначимо, що 8 листопада Володимир Зеленський здійснив кадрові ротації в Службі безпеки. Він звільнив трьох заступників глави СБУ, серед яких і перший заступник Владислав Бухарєв. Натомість, президент призначив Баканову нового заступника, а Дмитро Нескоромний став новим першим заступником голови Служби.

      Що відомо про Юрія Гончарова?У 1995 році почав працювати у СБУ в Сумській області на посаді старшого оперуповноваженого. Із 2005 року він працював у системі місцевого самоврядування та в громадському секторі. Протягом 2013 – 2014 років Гончаров був заступником начальника СБУ Львівщини, потім очолював СБУ у Сумській області.

      Із 2017 року Юрій Гончаров очолював управління СБУ у Чернігівській області.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Львова Новини політики СБУ Призначення Зеленського
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