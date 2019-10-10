12:49
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і його "елітний" підрозділ. Пині поставили пам'ятник
      Вєсті Кремля
      22:23, 9 жовтня
      Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?
      Вєсті.UA
      19:58, 9 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Зеленський про переговори з Росією: їх позиція міняється, бо в мене ліберальні погляди

      443 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      В Росії розуміють: Україна ніколи не здасть своїх територій і їхня позиція до переговорів поступово міняється. Наразі українська сторона намагається знайти різні підходи, щоб змінити ситуацію на Донбасі та припинити війну.

      Саме зараз в України є великий шанс, бо російська сторона втомлена від цього процесу. Таку думку під час пресмарафону висловив президент Володимир Зеленський.

      Актуально: У ресторані з Президентом: пресмарафон Зеленського з кавою і круасанами – трансляція, фото

      Україна ніколи не здасть свою територію і свою незалежність. Це розуміє українське суспільство. Це усвідомлює Росія і це усвідомлюють бойовики на Донбасі,
      – наголосив він.

      Глава держави уточнив: раніше в Росії була інформаційна політика, яка базувалась на фразах, що "українці – фашисти, страшні, хочуть забрати можливість говорити українською мовою".

      "Зараз в Росії великий відсоток людей розуміє, (бо вони знали мене не як політика, а як відому людину) що зі мною ця історія не працює, в мене ліберальні погляди у цих питаннях. Тому я думаю, що у нас є можливість зараз говорити з Росією. Ми готові говорити телефоном, у нормандському форматі, в Мінську, я готовий трансформуватись", – пояснив Зеленський.

      Він додав, що дуже прагне закінчити війну та додав: попередня влада цього настільки не хотіла.

      Ми маємо закінчити війну, ми це обіцяли. Тікають "часікі", а разом з ним люди, люди, люди. Немає цих людей. Хтось виїжджає, хтось гине,
      – підсумував гарант.

      Читайте також: Інформаційна війна з Росією: Зеленський розповів, за що "воює" Україна

      blog_ava
      Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      сьогодні
      4312
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президент України Україна – Росія Війна на Донбасі Нормандський формат Мінські домовленості
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сьогодні , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 3890
      Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      сьогодні , 07:02 Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      4312
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      3351
      Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      9 жовтня , 23:20 Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      Ірина Папірник
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      9 жовтня , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 410
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук