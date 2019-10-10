Зеленський про переговори з Росією: їх позиція міняється, бо в мене ліберальні погляди

В Росії розуміють: Україна ніколи не здасть своїх територій і їхня позиція до переговорів поступово міняється. Наразі українська сторона намагається знайти різні підходи, щоб змінити ситуацію на Донбасі та припинити війну.

Саме зараз в України є великий шанс, бо російська сторона втомлена від цього процесу. Таку думку під час пресмарафону висловив президент Володимир Зеленський.

Актуально: У ресторані з Президентом: пресмарафон Зеленського з кавою і круасанами – трансляція, фото

Україна ніколи не здасть свою територію і свою незалежність. Це розуміє українське суспільство. Це усвідомлює Росія і це усвідомлюють бойовики на Донбасі,

– наголосив він.

Глава держави уточнив: раніше в Росії була інформаційна політика, яка базувалась на фразах, що "українці – фашисти, страшні, хочуть забрати можливість говорити українською мовою".

"Зараз в Росії великий відсоток людей розуміє, (бо вони знали мене не як політика, а як відому людину) що зі мною ця історія не працює, в мене ліберальні погляди у цих питаннях. Тому я думаю, що у нас є можливість зараз говорити з Росією. Ми готові говорити телефоном, у нормандському форматі, в Мінську, я готовий трансформуватись", – пояснив Зеленський.

Він додав, що дуже прагне закінчити війну та додав: попередня влада цього настільки не хотіла.

Ми маємо закінчити війну, ми це обіцяли. Тікають "часікі", а разом з ним люди, люди, люди. Немає цих людей. Хтось виїжджає, хтось гине,

– підсумував гарант.

Читайте також: Інформаційна війна з Росією: Зеленський розповів, за що "воює" Україна