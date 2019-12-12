Зеленський про Пушиліна: з таким "керівництвом" окупованих територій я говорити ніколи не буду

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що ні про обмін полоненими, ні про які інші домовленості, досягнуті під час нормандської зустрічі, не може бути й мови. У відповідь Президент України Володимир Зеленський запевнив, що навіть не збирається говорити з так званим "керівництвом" окупованих територій.

Для обговорення і досягнення домовленостей є можливість для лідерів чотирьох держав зустрічатися у нормандському форматі, заявив Володимир Зеленський в ефірі проєкту "Право на владу".

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Їх голоси чують всі на засідання тристоронньої групи у Мінську. Я вже казав: ми готові говорити з Донбасом, але, будь ласка, коли ми говоримо про мешканців цього регіону, треба говорити про тих, хто був змушений звідти поїхати. У них у всіх є прописка в Донецьку, Луганську,

– заявив президент України.

За його словами, всі ці люди представляють Донбас і мають такі ж самі права.

"Ми цю ідею запропонували і будемо обговорювати в Мінську. Думаю, це правильна платформа, на якій зустрічаються представники Донбасу, різні представники", – сказав Зеленський.

Резюмуючи, він підкреслив, що під час зустрічі у нормандському форматі з Путіним було домовлено, що це питання детальніше обговорюватиметься у Мінську.



