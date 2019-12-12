23:24
12 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ернст руйнує російську пропаганду. Улюблена книга Путіна
      Вєсті Кремля
      21:14, 11 грудня
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Зеленський про Пушиліна: з таким "керівництвом" окупованих територій я говорити ніколи не буду

      129 Читать новость на русском
      Зеленський: З Путіним домовилися детальніше обговорити залучення переселенців у Мінськ / rbc.ua

      Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що ні про обмін полоненими, ні про які інші домовленості, досягнуті під час нормандської зустрічі, не може бути й мови. У відповідь Президент України Володимир Зеленський запевнив, що навіть не збирається говорити з так званим "керівництвом" окупованих територій.

      Для обговорення і досягнення домовленостей є можливість для лідерів чотирьох держав зустрічатися у нормандському форматі, заявив Володимир Зеленський в ефірі проєкту "Право на владу".

      Цікаво: Зеленський: Якщо нам повернуть Донбас і Крим, я готовий хоч 100 раз потиснути руку Путіну

      Їх голоси чують всі на засідання тристоронньої групи у Мінську. Я вже казав: ми готові говорити з Донбасом, але, будь ласка, коли ми говоримо про мешканців цього регіону, треба говорити про тих, хто був змушений звідти поїхати. У них у всіх є прописка в Донецьку, Луганську,
      – заявив президент України.

      За його словами, всі ці люди представляють Донбас і мають такі ж самі права.

      "Ми цю ідею запропонували і будемо обговорювати в Мінську. Думаю, це правильна платформа, на якій зустрічаються представники Донбасу, різні представники", – сказав Зеленський.

      Резюмуючи, він підкреслив, що під час зустрічі у нормандському форматі з Путіним було домовлено, що це питання детальніше обговорюватиметься у Мінську.

      про що домовилися на нормандському саміті
       

      День Андрія Первозванного: традиції та прикмети свята
      сьогодні
      16246
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Нормандська зустріч 2019 Переселенці Окуповані території Проросійські бойовики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 23:00 Військові злочини терористів Росії: інформація з грифом "суворо секретно"
      Михайло Макарук 162
      сьогодні , 22:47 Головні новини 12 грудня: хто та як міг убити Шеремета, особливий статус Донбасу продовжено
      Андрій Шляхтін 226
      сьогодні , 22:45 Павло Шеремет: як жив, де працював і чому був убитий
      Ірина Поліщук 464
      сьогодні , 22:30 Особливий статус Донбасу: навіщо депутати Зеленського проголосували за закон Порошенка
      Антон Голобородько 360
      сьогодні , 22:00 Путин и Сребреница: о чем Кремль предупредил Украину
      Злой Одессит 916
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук