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      Зеленський про розведення військ: будь-яка війна закінчується дипломатією, і у нас так буде

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      Володимир Зеленський у Золотому
      Володимир Зеленський у Золотому / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил у Золотому і Петровському необхідне для спроби вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом.

      Президент вважає, що цей шлях треба хоча б спробувати. Про це він сказав у Золотому, спілкуючись із представниками "Нацкорпусу".

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      Президент розповів, що приїхав у Золоте після розповідей про катастрофічну ситуацію у цьому населеному пункті. За його словами, він побачив, що місцеві жителі прагнуть розведення військ. 

      Ми можемо і не вирішити всю цю історію. Але ми хочемо і хоча б намагаємося це зробити. Питання не у швидкості, тому що Північна і Південна Корея досі різні країни різного рівня. Але там не вбивають людей. Будь-яка війна закінчується дипломатією. Так всюди було і буде в світі. І у нас так буде,
      – наголосив глава держави.

      Він додав, що дипломатичний шлях передбачає спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним.

      А розведення – умова Мінська, що взагалі дозволяє мені з ними говорити,
      – сказав Зеленський.

      Зауваження про те, що розмову з Росією потрібно вести з позиції сили, коли економіка стане сильнішою, Зеленський відкинув. За його словами, поки стріляє зброя, економіки не буде.

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      Що відомо про розведення сил на Донбасі:

      • 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
      • 1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, розведення сил і засобів заплановано було на 7 жовтня.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте це досі не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.
      • Низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". Зокрема, на початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте та заявили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.


      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Війна на Донбасі Володимир Зеленський Розведення військ Мінські домовленості Нормандський формат Новини України Новини політики
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