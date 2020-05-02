Зеленський про трагедію в Одесі 2 травня: Люди не мають гинути заради ідеологічних цілей

Одеса – місто відкритих і щирих людей, неповторного колориту та особливого "одеського" оптимізму, це синонім добра, тепла й сонця. Втім, на жаль, 2 травня 2014 року в історію цього міста була вписана трагічна, кривава сторінка.

Так, про криваві сутички в Одесі 2 травня відізвався президент Володимир Зеленський. Про шості роковини трагедії глава держави написав на своїй фейсбук-сторінці.

Дивіться Шості роковини смертельних сутичок в Одесі: трагедія 2 травня у фото

Сьогодні – шоста річниця загибелі людей під час масових акцій в Одесі. Я висловлюю щирі співчуття родинам усіх загиблих. Той чорний день забрав майже півсотні людських життів. Це тяжкий епізод нашої нової історії, але ми обов’язково маємо його пам’ятати,

– наголосив український лідер.

Він додав, що наразі у суспільства є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. "Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року?" – одне з таких.

Зеленський вважає: держава має зробити все, щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того дня.

Наш спільний виклик – разом зробити все, щоб люди в Україні більше ніколи не гинули заради ідеологічних чи політичних "цілей". Щоб Україна була землею не розбрату, а братерства. Де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна,

– уточнив президент.

Що відомо про трагедію в Одесі 2 травня 2014 року