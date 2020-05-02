Зеленський про трагедію в Одесі 2 травня: Люди не мають гинути заради ідеологічних цілей
Одеса – місто відкритих і щирих людей, неповторного колориту та особливого "одеського" оптимізму, це синонім добра, тепла й сонця. Втім, на жаль, 2 травня 2014 року в історію цього міста була вписана трагічна, кривава сторінка.
Так, про криваві сутички в Одесі 2 травня відізвався президент Володимир Зеленський. Про шості роковини трагедії глава держави написав на своїй фейсбук-сторінці.
Дивіться Шості роковини смертельних сутичок в Одесі: трагедія 2 травня у фото
Сьогодні – шоста річниця загибелі людей під час масових акцій в Одесі. Я висловлюю щирі співчуття родинам усіх загиблих. Той чорний день забрав майже півсотні людських життів. Це тяжкий епізод нашої нової історії, але ми обов’язково маємо його пам’ятати,
– наголосив український лідер.
Він додав, що наразі у суспільства є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. "Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року?" – одне з таких.
Зеленський вважає: держава має зробити все, щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того дня.
Наш спільний виклик – разом зробити все, щоб люди в Україні більше ніколи не гинули заради ідеологічних чи політичних "цілей". Щоб Україна була землею не розбрату, а братерства. Де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна,
– уточнив президент.
Що відомо про трагедію в Одесі 2 травня 2014 року
- 2 травня 2014 року в Одесі на марш футбольних фанатів та проукраїнських активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули 6 людей.
- Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було наметове містечко так званого Антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом.
- Загалом у цей день загинули 48 людей, ще приблизно 200 – отримали поранення.
- Антимайданівцям фінансово та організаційно сприяла Росія, а сама їх атака була заздагіть спланована.
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