Зеленський про заборону "Слуги народу" в РФ: В Росію ми віддавали серіал безкоштовно

Президент України Володимир Зеленський вважає те, що серіал "Слуга народу" зняли з ефіру у Росії великою інформаційною помилкою. І загалом його ця ситуація дуже здивувала. Також раніше вони хотіли віддати серіал на показ у Росію безкоштовно, однак керівництво телеканалу сказало, що це – поки не на часі.

Зеленський у ефірі програми "Право на владу" зізнався, що дуже жалкує, що серіал "Слуга народу" зняли з ефіру у Росії.

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"Тому що це є однією зі стратегій. У когось є ядерна зброя, а у когось є "Слуга народу", – підкреслив президент.

Він додав, що загалом цей випадок його дуже здивував. Річ у тім, що з 2012 року компанія "Квартал 95" працювала зі шведською компанією Eccho Rights, і з 2012 року шведи купували всі права "Кварталу" на рейтинговий продукт. І "Слуга народу" також увійшов до цього списку.

"Схоже, у 2016 році до нас подзвонив телеканал "Дождь", і вони запитали: "Чи можемо ми поставити серіал "Слуга народу" в Росії?" Я їм сказав, що так. Сказав, що зараз можу дзвонити шведській компанії. Ми віддавали серіал безкоштовно, оскільки нам нічого не потрібно. Але вони зупинили цей діалог і сказали, що не на часі", – розповів шостий український президент і водночас засновник компанії "Квартал 95".

Тому, за його словами, він був дуже здивованим, що телеканал ТНТ купив права у шведської компанії.

Я думаю, як їм пропустили "Слугу народу". Але відповідь м побачили. Пропустили, дві серії показали (насправді показали 3 серії – 24 канал) і зняли з ефіру. Мені задається, що в цілому – це велика інформаційна телеканалу, чи, скажімо так, влади, чи тієї частини влади, яка керує інформаційною політикою в Росії. Тому що показати дві серії. Краще б тоді взагалі не показували. Бо тепер всі люди, які мали можливість подивитися ці дві серії, точно подивляться на ютьюбі,

– підсумував Зеленський.

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Що відомо про показ серіалу "Слуга народу" в Росії

Інформація, що ТНТ уперше в історії російського телебачення запустить показ серіалу "Слуга народу" з’явилася лише напередодні, 11 грудня. Відповідні анонси з’явилися як у інстаграмі каналу, так і у його ефірі. Зауважимо, що сталося це на тлі нещодавньої зустрічі українського президента Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним у межах нормандського саміту.

У 2015 році Володимир Зеленський зіграв президента України в серіалі "Слуга народу". А в 2019 році реально став президентом. Щоправда, в житті все виявилося не так весело, як в серіалі,

– мовиться у анонсі серіалу "Слуга народу" на російському ТНТ.

Також пресслужба ТНТ підкреслювла, що серіал "Слуга народу" – це оригінальна сатира на сучасну політику та взаємини народу і влади в Україні".

Згодом речник господаря Кремля Дмитро Пєсков зауважив, що Путін навряд чи дивитиметься цей серіал, оскільки часу на таке у російського лідера фактично немає. Крім того, Пєсков запевнив, що Кремль жодних вказівок щодо показу "Слуги народу" в Росії не давав, оскільки "ТНТ – приватний канал, а не державний", тому "головне – придбати цей серіал, і опісля дотримуватися всіх авторських прав, ось і все".

12 грудня після показу трьох серій "Слугу народу" зняли з російського ефіру. На ТНТ переконують, що саме так вони і планували спочатку, а решту серій можна буде вже переглянути у платному онлайн-кінотеатрі PREMIER. Крім того, анонс ТНТ про щоденний показ "Слуги народу" в ефірі представник каналу назвав "маркетинговим ходом з підвищення впізнаванності платформи".

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Що відомо про серіал "Слуга народу"

Його створила компанія "Квартал 95", однім із засновників якої є чинний український президент Володимир Зеленський. Прем’єра в Україні відбулася відбулася восени 2015 року на телеканалі "1+1". У підсумку серіал продемонстрував надвисокі рейтинги та став найбільш обговорюваною прем'єрою на українському телебаченні.

Серіал розповідає про вчителя історії Василя Голобородька (його зіграв Зеленський), який став президентом України. Він намагається жити звичайним життям без привілеїв "президента" та починає боротьбу з корупцією та брехливими чиновниками. Також у серіалі грають "кварталівець" Євген Кошовий і популярний український актор Станіслав Боклан.

Окрім серіалу, вийшов ще однойменний повнометражний фільм. Зараз тривають зйомки його продовження.