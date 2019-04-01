Зеленський проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата
Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. До нього пройшли Володимир Зеленський (30,45%) та Петро Порошенко (16,19%). Чимало українських політиків та артистів вирішили підтримати кандидата у президенти Володимира Зеленського.
Володимира Зеленського найбільше підтримали на Півдні та Сході України, а найменше на Заході.
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Олександр Шевченко
Кандидат у президенти від партії УКРОП Олександр Шевченко висловив підтримку шоумену Володимиру Зеленському. Відповідне відеозвернення він опублікував у себе на Facebook-сторінці.
Шевченко сказав, що все таки у першому турі було обрано нове обличчя, людину, яка ще не була в політиці. Саме тому, на думку Шевченка, ніхто нічого поганого про Зеленського і не міг сказати. Тож політик впевнений, що і в другому турі українці підтримають нове обличчя.
Я буду молитися Богу, щоб він виграв у другому турі,
– додав він.
До слова, Олександр Шевченко колись очолював курорт "Буковель". Він є аутсайдером президентських перегонів: він не набирає і 1% голосів виборців.
Олександр Шевченко підтримав Володимира Зеленського: дивіться відео
"95 Квартал"
Крім того, артисти "95 Кварталу" також висловили свою підтримку Володимиру Зеленському. Євген Кошовий розповів, що артисти не збираються йти у політику, але керівника проекту підтримують.
У політику йде тільки Зеленський. Команда "95 Кварталу" його підтримує, але не збирається припиняти свою роботу. Артисти в політику не підуть,
– наголосив Кошовий.
Євген Кошовий про підтримку Зеленського: дивіться відео
Оля Полякова
Українська співачка Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з Володимиром Зеленським. Співачка виставила фото у день проведення першого туру голосування, 31 березня.
У цікавий час живемо, панове! Вітаю,
– написала Полякова.
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