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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Зеленський проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата

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      Зеленський у другому турі виборів 2019 - хто його підтримує
      Зеленський проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата / Колаж 24 каналу

      Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. До нього пройшли Володимир Зеленський (30,45%) та Петро Порошенко (16,19%). Чимало українських політиків та артистів вирішили підтримати кандидата у президенти Володимира Зеленського.

      Володимира Зеленського найбільше підтримали на Півдні та Сході України, а найменше на Заході.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

      Олександр Шевченко

      Кандидат у президенти від партії УКРОП Олександр Шевченко висловив підтримку шоумену Володимиру Зеленському. Відповідне відеозвернення він опублікував у себе на Facebook-сторінці.

      Шевченко сказав, що все таки у першому турі було обрано нове обличчя, людину, яка ще не була в політиці. Саме тому, на думку Шевченка, ніхто нічого поганого про Зеленського і не міг сказати. Тож політик впевнений, що і в другому турі українці підтримають нове обличчя.

      Я буду молитися Богу, щоб він виграв у другому турі,
      – додав він.

      До слова, Олександр Шевченко колись очолював курорт "Буковель". Він є аутсайдером президентських перегонів: він не набирає і 1% голосів виборців.

      Олександр Шевченко підтримав Володимира Зеленського: дивіться відео

      "95 Квартал"

      Крім того, артисти "95 Кварталу" також висловили свою підтримку Володимиру Зеленському. Євген Кошовий розповів, що артисти не збираються йти у політику, але керівника проекту підтримують.

      У політику йде тільки Зеленський. Команда "95 Кварталу" його підтримує, але не збирається припиняти свою роботу. Артисти в політику не підуть,
      – наголосив Кошовий.

      Євген Кошовий про підтримку Зеленського: дивіться відео

      Оля Полякова

      Українська співачка Оля Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з Володимиром Зеленським. Співачка виставила фото у день проведення першого туру голосування, 31 березня.

      У цікавий час живемо, панове! Вітаю,
      – написала Полякова.

      Як ви ставитеся до таких результатів волевиявлення? Голосуйте:

       

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      Головні дати президентських виборів 2019

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      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Шевченко Олександр Леонідович Оля Полякова Квартал 95
      Джерело: 24 канал
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