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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Зеленський прокоментував визначену дату інавгурації

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      Нарешті, – Зеленський про визначення дати інавгурації
      Нарешті, – Зеленський про визначення дати інавгурації / Getty Images

      Володимир Зеленський відреагував на визначену Верховною Радою дату інавгурації. Новообраний президент висловив сподівання, що в майбутньому нардепи працюватимуть не так.

      Зеленський звернув увагу на затягування з боку нардепів, а своє звернення опублікував на сторінці у Twitter. 

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну

      Відповідно до рішення Верховної Ради, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10:00, за це проголосували 315 нардепів. Зеленський зазначив, що парламент "нарешті" визначився. 

      Парламент нарешті визначив дату інавгурації. Депутатам на роздуми знадобився майже місяць. Сподіваюся, що надалі Верховна Рада буде приймати рішення без таких зволікань,
      – написав Зеленський. 

      Цією датою інавгурації у команді Президента України не задоволені, про це розповів радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков.

      Він вважає, що таким рішенням частина народних депутатів вирішила "насолити українському народу". Разумков стверджує, що інавгурація у понеділок, 20 травня, створить великий дискомфорт жителям Києва та не буде зручною для міжнародних делегацій. 

       

       

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Президент України Інавгурація Зеленського Верховна Рада
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