Зеленський прокоментував визначену дату інавгурації

Володимир Зеленський відреагував на визначену Верховною Радою дату інавгурації. Новообраний президент висловив сподівання, що в майбутньому нардепи працюватимуть не так.

Зеленський звернув увагу на затягування з боку нардепів, а своє звернення опублікував на сторінці у Twitter.

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Відповідно до рішення Верховної Ради, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10:00, за це проголосували 315 нардепів. Зеленський зазначив, що парламент "нарешті" визначився.

Парламент нарешті визначив дату інавгурації. Депутатам на роздуми знадобився майже місяць. Сподіваюся, що надалі Верховна Рада буде приймати рішення без таких зволікань,

– написав Зеленський.

Цією датою інавгурації у команді Президента України не задоволені, про це розповів радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков.

Він вважає, що таким рішенням частина народних депутатів вирішила "насолити українському народу". Разумков стверджує, що інавгурація у понеділок, 20 травня, створить великий дискомфорт жителям Києва та не буде зручною для міжнародних делегацій.