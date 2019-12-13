Зеленський пропонує додати до держбюджету 2 мільярди на Фонд розвитку підприємництва

Президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до держбюджету на 2020 рік. Президент пропонує створити Фонд розвитку підприємництва на 2 мільярди гривень за рахунок грошей Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Законопроєктом №2589 Зеленський пропонує збільшити надходження спеціального фонду держбюджету за рахунок грошей від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізосіб.

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У документі також вказано, що треба передбачити Міністерству фінансів витрати у відповідних обсягах за новою бюджетною програмою "Фонд розвитку підприємництва".

Відтак, витрати держбюджету замість 1,182 трильйона гривень пропонується збільшити до 1,184 трильйона гривень.

В тому числі по спецфонду – з 129,331 до 131,331 мільярда гривень.

Зробити це пропонується за рахунок збільшення дефіциту держбюджету з 94,274 до 96,275 мільярда гривень,

В тому числі по спецфонду – з 21,91 до 23,91 мільярда гривень.



Державний бюджет на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу