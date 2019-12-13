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      Зеленський пропонує додати до держбюджету 2 мільярди на Фонд розвитку підприємництва

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      Зеленський пропонує створити Фонд розвитку підприємництва і закласти на це гроші в бюджеті на 2020 рік / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до держбюджету на 2020 рік. Президент пропонує створити Фонд розвитку підприємництва на 2 мільярди гривень за рахунок грошей Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

      Законопроєктом №2589 Зеленський пропонує збільшити надходження спеціального фонду держбюджету за рахунок грошей від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізосіб.

      До теми: Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2020 рік: що в ньому закладено

      У документі також вказано, що треба передбачити Міністерству фінансів витрати у відповідних обсягах за новою бюджетною програмою "Фонд розвитку підприємництва".

      • Відтак, витрати держбюджету замість 1,182 трильйона гривень пропонується збільшити до 1,184 трильйона гривень.
      • В тому числі по спецфонду – з 129,331 до 131,331 мільярда гривень.
      • Зробити це пропонується за рахунок збільшення дефіциту держбюджету з 94,274 до 96,275 мільярда гривень,
      • В тому числі по спецфонду – з 21,91 до 23,91 мільярда гривень.

      держбюджет 2020 що закладено у бюджеті на 2020 рік інфографіка
      Державний бюджет на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

      Офіційні видання опублікували державний бюджет на 2020 рік
      сьогодні
      22158
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Гроші Новини України Володимир Зеленський Законодавство Бізнес Бюджет Бюджет 2020 Верховна Рада
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