Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента

Чи маємо ми право на самозахист? Це питання було актуальним завжди, але зараз – особливо – коли в Україні йде війна. Ветеран АТО, підприємець і власник зброї Леонід Остальцев звернувся до майбутнього президента Володимира Зеленського з проханням створити закон, який буде чітко регламентувати спосіб застосування легальної зброї.

Війна на нашій території. Крим тимчасово анексували росіяни, застосувавши при цьому свої збройні сили. Війну на сході України розв'язали теж росіяни, разом із зрадниками України. Якщо хтось забув, то я нагадаю. Тоді місцеві відділи поліції захоплювали обізяни із "акцентом" та бойовою зброєю. І якщо на той момент в хід йшло легке озброєння, таке як автомати Калашнікова, пістолети та кулемети, то зараз, здається, використовується все, крім авіації та ядерної зброї.

Читайте також: Легалізація зброї: чому це потрібно Україні та які країни мають дозвіл

Я не вперше піднімаю цю тему тут у своїх блогах. Але цього разу є окремий привід. Це новообраний президент. І його висловлювання. Днями я переглянув відео-інтерв'ю Володимира Зеленського, де журналісти підняли важливі питання. Про легалізацію зброї та короткостволи для самозахисту. Тут є питання і до журналістів, які не коректно ставили ці запитання, але про це згодом.



Відео: уривок інтерв'ю "РБК-Україна" з Володимиром Зеленським

Моє враження – це відповідь людини, яка дуже сильно боїться та до того ж є некомпетентною в цьому питанні. "Я проти легалізації", – твердо сказав Зеленський.

Шановний Володимире, вже все легалізовано до вас (дякувати Богу). Зараз оформити дозвіл і купити собі зброю (мова зараз не про короткостволи) може кожен громадянин, який досяг 25 років. Він або вона може з легкістю придбати собі напівавтоматичну штурмову гвинтівку чи, наприклад, баррет 50 калібру (снайперській комплекс для ураження не важкої техніки), або ж помпову рушницю. І все це – без проблем. Потрібні кілька довідок, які нескладно оформити. І, звісно, гроші – щоб придбати ту саму омріяну зброю.

Після цього твердження Зеленського власники зброї навіть влаштували флешмоб у соцмережах: вони почали викладати свої скарби з коментарями "ну прийди і візьми".

Тому просто не треба нічого чіпати.

Ну і щодо другого питання – короткостволів для самозахисту. Тут Зеленський був також непохитним і заявив: неважливо, я проти! В принципі, протягом майже всього інтерв'ю я мав здивований вираз обличчя. Хоча з приводу медицинської маріхуани, грального бізнесу та дівчат легкої поведінки – я тихенько плюсанув – все це має право на життя, і може бути законодавчо втіленим. Але питання зброї і безпеки громадян я вважаю більш важливим.

Так от. Пане новообраний президенте. Звертається до вас Леонід Остальцев, ветеран АТО, підприємець, власник зброї. Моє питання буде дуже простим – про те, чого не було за всі роки незалежності України, і навіть ваш попередник Петро Порошенко нічого в цьому питанні не зробив. Більше того – говорив рівно те саме, що і ви зараз. Тож, пане новообраний президенте, чи не могли б ви подати від себе і своєї команди закон про зброю? Закон, який би чітко регламентував спосіб застосування зброї громадянами для самозахисту.

Ви все правильно помітили: нелегальної зброї на руках – сила силенна. Тобто, погані хлопці вже мають зброю і будуть її застосовувати, а от власники легальної зброї тисячу разів подумають: стріляти у відповідь чи ні, бо закону про зброю немає. До речі, я передивився Конституцію, намагаючись знайти будь-які згадки про захист себе, своїми силами, і знайшов там такі два речення. Перше – у 27 статті. "Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань". Але тут не сказано, як саме він або вона можуть це зробити. І друге речення – в кінці 55 статті: "Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань".

Тобто, конституційна стаття, яка передбачає самозахист будь-якого українця будь-якими не забороненими законом засобами, є. Але фішка в тому, що закону для цього немає!

Читайте також: Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії

Для мене прикладом в цьому питанні є декларація незалежності США. А друга поправка – це взагалі вишенька на торті, яка звучить так: "Через те, що для безпеки вільної держави необхідне добре організоване ополчення, право народу мати і носити зброю не повинне обмежуватися". І навіть у 2008 році під час резонансного судового засідання, яке мало назву "Округ Колумбія проти Хеллера" Верховний суд США ухвалив рішення про те, що друга поправка не обмежує громадян у володінні та носінні зброї у власних цілях.

Що таке означає друга поправка до Конституції СШАДруга поправка до Конституції США, яка гарантує право громадян на вільне зберігання та носіння вогнепальної зброї, набрала чинності 1791 року. Найвідомішим випадком трактування другої поправки є судовий процес 2008 року під назвою "Округ Колумбія проти Хеллера". Тоді Верховний Суд США ухвалив кілька рішень:



• Як розуміти поняття "організоване оплочення. Згідно з рішенням суду, це поняття йде від середньовічної Англії, де вільні люди були зобов'язані вступати в королівське ополчення із власною зброєю.

• "Право народу мати і носити зброю": згідно з рішенням суду, друга поправка не обмежує громадян у володінні та носінні зброї у власних цілях.

Ми у стані війни, пане новообраний президенте, а ви є гарантом Конституції та ще й головнокомандувачем ЗСУ, тому вашим прямим обов'язком є зробити Україну ще міцнішою. Я не прошу вас внести зміни до Конституції, бо розумію, що ви і ваша команда, як і команди попередників, до цього не готові – поки що.

Але я прошу вас створити закон, який буде чітко регламентувати спосіб застосування легальної зброї. Адже, як всі ми знаємо, вбиває не зброя, а поганці. Тож зробіть, будь ласка, так, щоб хороші хлопці та дівчата мали можливість відповісти. Як на небезпеку для власного життя і близьких, так і на небезпеку для країни.