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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Зеленський провів розмову з сенатором США: про що говорили

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      Зеленський мав розмову з сенатором США
      Зеленський мав розмову з сенатором США / Колаж 24 каналу

      Новообраний президент України Володимир Зеленський 2 травня розмовляв з сенатором-республіканцем США Робом Портманом.

      Роб Портман у своєму Twitter написав, що під час розмови привітав Володимира Зеленського з новою посадою.

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      "Поговорив з обраним Президентом України Володимиром Зеленським зранку і привітав його з виборами. Ми маємо спільне бачення мирної, процвітаючої України, вільної від корупції та зловмисного впливу Росії", – розповів Портман.

      Також він сподівається на тісну співпрацю з майбутнім Президентом України продовж наступних років.

      Які результати виборів-2019 в Україні? 23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала голоси президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.

      зеленський
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Україна – Росія
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