Зеленський провів розмову з сенатором США: про що говорили

Новообраний президент України Володимир Зеленський 2 травня розмовляв з сенатором-республіканцем США Робом Портманом.

Роб Портман у своєму Twitter написав, що під час розмови привітав Володимира Зеленського з новою посадою.

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"Поговорив з обраним Президентом України Володимиром Зеленським зранку і привітав його з виборами. Ми маємо спільне бачення мирної, процвітаючої України, вільної від корупції та зловмисного впливу Росії", – розповів Портман.

Також він сподівається на тісну співпрацю з майбутнім Президентом України продовж наступних років.

I spoke to Ukrainian President Elect Volodymyr Zelenskyy this morning & congratulated him on his election. We share a common vision for a peaceful, prosperous #Ukraine free of corruption & Russian malign influence. I look forward to working closely w/ him in the years to come. pic.twitter.com/Upa2jZIBOO — Rob Portman (@senrobportman) 2 травня 2019 р.

Які результати виборів-2019 в Україні? 23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала голоси президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.



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