Зеленський провів телефонну розмову з Путіним: про що поговорили лідери України та РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Сторони, зокрема, обговорили повернення захоплених торік Росією українських кораблів, а саме те, що Кремль повернув судна без озброєння та обладнання. Також політики торкнулися питання газових перемовин.

Як передає пресслужба Офісу Президента України, Зеленський відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Також український президент наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах.

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Крім того, Зеленський і Путін обговорили питання газових перемовин у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС. Зауважимо, що контракт щодо транзиту російського газу через українську територію спливає 31грудня 2019 року.

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