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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Зеленський провів телефонну розмову з Путіним: про що поговорили лідери України та РФ

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      Володимир Путін і Володимир Зеленський / Соцмережі

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Сторони, зокрема, обговорили повернення захоплених торік Росією українських кораблів, а саме те, що Кремль повернув судна без озброєння та обладнання. Також політики торкнулися питання газових перемовин.

      Як передає пресслужба Офісу Президента України, Зеленський відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Також український президент наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах.

      Цікаво! Як українці ставляться до переговорів Зеленського з Путіним – опитування

      Крім того, Зеленський і Путін обговорили питання газових перемовин у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС. Зауважимо, що контракт щодо транзиту російського газу через українську територію спливає 31грудня 2019 року.

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      Теги: Новини Росії Володимир Зеленський Володимир Путін Президент України Україна – Росія Новини України Новини політики
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