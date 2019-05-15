Зеленський провів зустріч з керівниками провідних іноземних банків в Україні

Новообраний президент Володимир Зеленський обговорив із представниками банківського сектору актуальні економічні виклики. Зокрема Зеленський обговорив з банкірами НБУ та співпрацю з МВФ та представниками іноземних банків в Україні.

Прес-служба Володимира Зеленського повідомила 24 канал про те, що новообраний президент разом з представниками команди зустрівся з керівниками провідних іноземних банків в Україні (FLIFI): Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank – Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank – BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а також із представниками Незалежної асоціації банків України.

Читайте також: Зеленський зустрінеться з проросійським президентом Молдови Додоном

Під час зустрічі Зеленський запевнив банкірів, що як Президент він буде гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну. Він наголосив, що вважає пріоритетним забезпечення макроекономічної стабільності через незалежність НБУ, співпрацю з МВФ і дотримання виваженої політики у сфері публічних фінансів.

Володимир Зеленський підтримав думку банківської спільноти, що основою забезпечення економічного зростання та залучення іноземних інвестицій є судова реформа й забезпечення захисту прав інвесторів і кредиторів. Серед іншого він наголосив на необхідності забезпечення прозорих та рівних правил гри, як для приватних, так і для державних банків, та підтримав реформу корпоративного управління у державних банках.

У свою чергу керівники банків підтримали прагнення Зеленського та висловили свою готовність до співпраці, зазначивши, що банкіри очікують від президента підтримки й незмінності реформ, започаткованих НБУ, реформи судової системи та пошуку точок економічного зростання.

У поточній ситуації надзвичайно важливо, щоб банки більше кредитували реальний сектор економіки, щоб кредити були більш доступними для відповідальних позичальників і домогосподарств. Для цього необхідно повністю реалізувати судову реформу та надати максимальний захист інвесторам і кредиторам української економіки,

– наголосив голова Форуму провідних міжнародних фінансових установ Тарас Кириченко.

У підсумку Володимир Зеленський висловив сподівання на зменшення ставок за банківськими кредитами для корпоративного бізнесу та для домогосподарств, з метою забезпечення розвитку економіки.



Володимир Зеленський на зустрічі з представниками банківського сектору

З КИМ ЩЕ ОСТАННІМ ЧАСОМ ЗУСТРІЧАВСЯ АБО ПРОВОДИВ ПЕРЕМОВИНИ ЗЕЛЕНСЬКИЙ: