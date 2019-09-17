Зеленський провів зустріч з віцепрезидентом ЄБРР: обговорили інвестиції в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію. Під час зустрічі співрозмовники, зокрема, обговорили майбутню співпрацю та залучення інвестицій в Україну.

Володмир Зеленський наголосив, що ця зустріч є важливою для економіки та інвестиційного клімату в Україні, повідомляє Офіс Президента.

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Під час зустрічі Володимир Зеленський засвідчив, що українська влада не тільки налаштована на проведення ринкових реформ та боротьбу з корупцією, а й здійснює конкретні кроки в цьому напрямі.

Серед реформ, якими займається Верховна Рада України Зеленський, зокрема, виділив:

законопроєкт про концесії;

скасування списку об'єктів, що не можуть бути приватизованими;

пакет дерегуляційних законопроєктів;

запровадження міжнародних стандартів регулювання у небанківській сфері економіки.



Зустріч Зеленського і Пію / фото: Офіс Президента

Президент підкреслив, що ці ініціативи прискорять економічне зростання, лібералізують економіку, створять можливості для системних інвестицій. Крім того, він наголосив, що Україна розраховує на підтримку ЄБРР у залученні стратегічних іноземних інвесторів.

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Володимир Зеленський також очікує, що в наступні 2-3 роки ЄБРР наростить інвестиції до понад 1 мільярда євро на рік і зробить їх більш конкурентоспроможними для приватного сектору в Україні, передусім у питанні вартості капіталу.

Резюмуючи, український гарант запевнив, що іноземні інвестори та партнери завжди можуть розраховувати на відвертий і чесний діалог у рамках Національної інвестиційної ради, роботу якої планується продовжувати.

Що таке ЄБРР?Європейський банк реконструкції та розвитку – міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу європейським та азіатським державам для проведення ринкових реформ.



Акціонерами Банку є 64 держави, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк, а фінансує він 29 країн. Україна є членом ЄБРР з 1992 року.