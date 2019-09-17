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      Зеленський провів зустріч з віцепрезидентом ЄБРР: обговорили інвестиції в Україну

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      Зеленський обговорив з Пію залучення інвестицій в українську економіку
      Зеленський обговорив з Пію залучення інвестицій в українську економіку / фото: Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію. Під час зустрічі співрозмовники, зокрема, обговорили майбутню співпрацю та залучення інвестицій в Україну.

      Володмир Зеленський наголосив, що ця зустріч є важливою для економіки та інвестиційного клімату в Україні, повідомляє Офіс Президента.

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      Під час зустрічі Володимир Зеленський засвідчив, що українська влада не тільки налаштована на проведення ринкових реформ та боротьбу з корупцією, а й здійснює конкретні кроки в цьому напрямі.

      Серед реформ, якими займається Верховна Рада України Зеленський, зокрема, виділив:

      • законопроєкт про концесії;
      • скасування списку об'єктів, що не можуть бути приватизованими;
      • пакет дерегуляційних законопроєктів;
      • запровадження міжнародних стандартів регулювання у небанківській сфері економіки.

      Володимир Зеленський, Алан Пію
      Зустріч Зеленського і Пію / фото: Офіс Президента

      Президент підкреслив, що ці ініціативи прискорять економічне зростання, лібералізують економіку, створять можливості для системних інвестицій. Крім того, він наголосив, що Україна розраховує на підтримку ЄБРР у залученні стратегічних іноземних інвесторів.

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      Володимир Зеленський також очікує, що в наступні 2-3 роки ЄБРР наростить інвестиції до понад 1 мільярда євро на рік і зробить їх більш конкурентоспроможними для приватного сектору в Україні, передусім у питанні вартості капіталу.

      Резюмуючи, український гарант запевнив, що іноземні інвестори та партнери завжди можуть розраховувати на відвертий і чесний діалог у рамках Національної інвестиційної ради, роботу якої планується продовжувати.

      Що таке ЄБРР?Європейський банк реконструкції та розвитку – міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу європейським та азіатським державам для проведення ринкових реформ.

      Акціонерами Банку є 64 держави, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк, а фінансує він 29 країн. Україна є членом ЄБРР з 1992 року.

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      Теги: Офіс Президента Новини України Володимир Зеленський Президент України ЄБРР Інвестиції Верховна Рада Реформи
      Джерело: 24 канал
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