Налог на выведенный капитал: Зеленский развеял мифы

Президент Владимир Зеленский сделал хорошее решение – развеял иллюзию про налог на выведенный капитал. Никто не любит платить налоги. Поэтому естественно есть желание убрать налог на прибыль и ввести налог на выведенный капитал. То есть, фактически, просто упразднить налог на прибыль.

Судьба налога на выведен капитал

Это дорогое удовольствие, которые Украина себе просто не может позволить. Об этом говорит МВФ. И об этом знает украинская власть. И впервые публично сказала, что хватит надеется на несбыточное. А ето хорошо.

Читайте також: Кто виноват в неожиданном падении гривны

Как действовал Порошенко? Он обещал налог на выведенный капитал. Порошенко знал, что МВФ против. Порошенко знал, что нам необходим МВФ. Но все равно обещал, понимая, что это обещание выполнить нельзя.



Петр Порошенко

Как действовал Зеленский? Он обещал налог на выведенный капитал. Зеленский узнал, что МВФ против. Зеленский узнал, что нам необходим МВФ. И Зеленский публично сказал, что это обещание выполнить нельзя.



Владимир Зеленский

В чем разница между президентами? Между этими двумя кейсами одна разница. Зеленский не стал давать ложную надежду, обещая то, что уже точно не собирается выполнять.

Не собирается выполнять не потому, что хочет или не хочет, а потому что не может себе позволить такое решение. Украина не может позволить. И желание лоббистов налога на выведенный капитал получить его любой ценой, даже ценой потери макроэкономической стабильности, выглядит крайне безответственно.

Возможно ли снижение тарифов в Украине?

Налог на выведенный капитал сродни тарифам. Обещать понизить тарифы может любой политик, находящийся в оппозиции. Но придя во власть он никогда не сделает этого. Потому что цена вопроса слишком высока. И популизм правый – давайте отменим налоги, мало чем по сути отличается от популизма левого – давайте все сделаем дешево.

Президент уже отказался от двух обещаний, которые ему приписывали. И это хорошо. Потому что оба обещания были деструктивным популизмом.

Почему МВФ против налога на выведенный капитал?

И да, у этой проблемы есть одно простое решение. Почему МВФ против? Потому что видит, что в результате в бюджете будет дыра более 50 миллиардов гривен. Откуда получается эта дыра? В результате того, что крупный бизнес перестанет платить налог на прибыль.

Что можно сделать?

Ввести налог на выведенный капитал только для малого и среднего бизнеса, ведь эффект такой для бюджета будет почти нулевой. Не платят они почти ничего.

Но это предложение категорически не устраивает инициаторов налога на выведенный капитал, которые публично говорят, что защищают интересы только малого и среднего бизнеса. Парадокс.

И выходит, что инициатива налога на выведенный капитал является лоббизмом именно большого бизнеса. Олигархов и Ко. Которые не хотят платить налоги. И которых скоро заставят отказаться от офшоров. Заставят в рамках мировой борьбы с офшорами.

И в Украину ежегодно добавится пару миллиардов долларов, ведь именно в такую сумму оценивают потери от офшоров для украинского бюджета. Хороший компенсатор запуска "Северного потока-2", кстати.

Что такое "Северный поток-2"?Это – вторая ветвь уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиардов долларов.





Маршрут "Северного потока-2": карта

Отмена налогов

И, понятно, никто не хочет эти деньги отдавать. Даже в будущем. И раз нельзя будет не платить налог на прибыль в Украине за счет офшоров решено было предложить не платить его в Украине в принципе.

Можно ли понять такое желание? Легко. Никто в мире никогда не любит платить налоги. И не платил бы, будь такая возможность. Но значит ли это, что надо идти на поводу у такого желания? Конечно же нет.

Читайте також: Как долго Украина выдержит без новых траншей МВФ

Есть ли проблемы в Украине с налогами? Конечно. И основная проблема со сложностью администрирования и с самой налоговой. Вот эту проблему и надо решать. Снижая, прежде всего, коррупционную ренту. А потом, в будущем, когда у нас будет профицит бюджета и стремительный рост экономики, можно будет поговорить о снижение налогов. Тем более, в этот момент, уже никакой МВФ нам будет не указ.

И для того, чтобы это случилось, надо просто взять и выполнить программу МВФ. Один раз. Полностью.