Зеленський розповів, як планує припинити вогонь на Донбасі

Лідер екзит-полів президентських виборів Володимир Зеленський має намір розгорнути "потужну інформаційну війну", аби зупинити вогонь на Донбасі.

Цей план Зеленський розпочне здійснювати найближчим часом, про це він заявив на прес-конференції у виборчому штабі.

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Так, лідер екзит-полу анонсував дуже потужну інформаційну війну і зазначив, що має "дуже креативні ідеї". Він також закликав долучитися усіх українських журналістів.

Нам знадобиться ваша допомога – і це буде найближчим часом. Ми будемо розмовляти не півгодини і не годину. Ми вам розповімо наш план дій,

– сказав він.

Відповідно до остаточних результатів Національного екзитполу, лідирує Володимир Зеленський – у нього 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.



Якою була явка на під час другого туру президентських виборів