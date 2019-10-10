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      Зеленський розповів, чи очолить Ткаченко КМДА

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      Зеленський розповів, чи очолить Ткаченко КМДА
      Зеленський розповів, чи очолить Ткаченко КМДА / president.gov.ua

      Володимир Зеленський сказав, що на посаду голови КМДА розглядають наразі 3 кандидатури, але окрім Олександра Ткаченка він "більше кандидатур не бачить".

      Під час пресмарафону у Києві Володимир Зеленський зауважив, що з однією з кандидатур на посаду голови КМДА він ще не зустрічався. Щодо другого кандидата президент сказав, що він до нього "не готовий".

      Важливо: Пресмарафон Зеленського: онлайн

      Справа у тому, що у третього кандидата є "недоброчесні вчинки у минулому", тому він не розглядає цю людину. Про що саме йдеться – Зеленський не уточнив.

      Нардеп "Слуги народу" та колишній гендиректор 1+1 media Олександр Ткаченко раніше подав декларацію в НАЗК, у якій вказав, що претендує на посаду голови КМДА. Окрім того, "слуга народу" свої амбіції стосовно посади глави КМДА підтверджував в ефірі "Радіо НВ".

      Наразі рішення про призначення Ткаченка ще немає.

      Що відомо про Олександра Ткаченка?

      Він керівник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу", а раніше – генеральний директор "1+1". У ЗМІ неодноразово називали його претендентом на посаду міського голови Києва на наступних виборах.

      Олександр Ткаченко закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики. Він також отримав диплом Harvard Business School за програмою "Business of Entertainment, Media, and Sports". У 2018 завершив навчання у INSEAD Business School в Сінгапурі за програмою "Value Creation for Owners and Directors".

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      У декларації за 2018 рік Ткаченко зазначив дві квартири в Києві. Одна з них належить його дружині. Також там є інформація про два автомобілі (Land Rover і BMW X5), корпоративні права на "Телерадіокомпанію "Студія 1+1", "Солюшнс", theБабель, "Кінолав", "Книголав", "Квартал ТВ", "1+1 Продакшн" і "А. Т. Трейдинг" (на загальну суму 50,7 мільйона гривень).

      Він також вказав, що має готівкою понад 300 тисяч доларів і 6,98 мільйона гривень, а на рахунках в банках – понад 9 тисяч доларів і 200 тисяч гривень.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Пресмарафон Зеленського Володимир Зеленський Новини України Новини політики Новини Києва КМДА Призначення Зеленського
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