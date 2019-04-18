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      Зеленський розповів, чому ховався від журналістів

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      Зеленський розповів, чому він ховався від журналістів
      Зеленський розповів, чому він ховався від журналістів / Фото з відкритих джерел

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський дуже рідко влаштовує прес-конференції чи з’являється в ефірах телеканалів. У програмі "Право на владу" 18 квітня на каналі "1+1" він розповів, чому ховався від журналістів.

      Зеленський наголосив, що він ні від кого не ховався, це була їх стратегія.

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      "Я не ходжу на ток-шоу, бо там сидять люди старої влади, які просто "собачаться" та займаються піаром. Я хотів їм (владі – 24 канал) показати, що без всього цього популізму ми їх зробимо. І ми їх зробили", – відповів кандидат у президенти.

      А наша найголовніша стратегія, так би мовити вишенька на торті – це наші відео. Ці відеозвернення залишаться, якщо ми переможемо, ми так само спілкуватимемося з суспільством. Тому ми рідко давали відео, але знали, що нас почують,
      – заявив Зеленський.

      Також він розповів, що є ще одна причина, чому він не ходить на прес-конференції. "Я не ховаюся від журналістів, я справді працюю. В мене є студія «Квартал 95» і це великий бізнес. Я не можу розірватися. Я жива людина. До того ж, я маю дітей", – додав він.

      Кандидат у президенти визнав, що він багато чого не знає, в нього немає досвіду, але зазначив, що він така ж людина, як і всі українці.

      До того ж, Зеленського всі вважають котом у мішку, на що сам кандидат у президенти відповів: "якщо порівнювати двох кандидатів, то краще кіт у мішку, ніж вовк в овечій шкурі".

      Свіжі рейтинги кандидатів у президенти
      Свіжі рейтинги кандидатів у президенти

      Як Зеленський та Порошенко посперечалися в прямому ефірі "1+1"?Кандидат у президенти Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі. Порошенко був присутній в студії фізично, його опонент телефоном. Від пропозиції відеозв’язку шоумен теж відмовився. При цьому Зеленський додав, що наразі перебуває у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.

      Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку. Порошенко зазначив, що приїхав до студії, аби запросити Зеленського на дебати. Зеленський вкотре нагадав, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський". Порошенко ж чекатиме Зеленського 14 квітня.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини України Новини політики Порошенко і Зеленський Журналісти
      Джерело: 24 канал
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