Зеленський розповів, на що підуть гроші з Фонду для боротьби з коронавірусом
Фонд для боротьби з коронавірусом складає 66 мільярдів гривень. Ці гроші планують витратити на виплати лікарям та допомогу пенсіонерам.
Передусім, гроші з Фонду витратять на виплати лікарям, що борються з COVID-19, а також придбання необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців.
До теми Зеленський заявив, що Україна нарощує власне виробництво засобів захисту
Також, зазначив глава держави, грошова допомога надійде і сім'ям лікарів, які загинули від COVID-19. Зеленський також планує ввести обов'язкове страхування усіх медичних працівників, які задіяні у протидії коронавірусу.
Окремо 30 мільярдів коштів з Фонду направляємо нашим пенсіонерам. Зокрема, на індексацію пенсій та допомогу у розмірі 1 тисячі гривень,
– пояснив Зеленський.
На грошову допомогу можуть розраховувати і ті люди, що втратили роботу під час карантину.
Дивіться звернення Володимира Зеленського:
Станом на 10 квітня в Україні вже 2203 людей заразилися коронавірусом. На жаль, 69 з них врятувати не вдалося, 61 пацієнт одужав.
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