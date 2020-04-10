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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський розповів, на що підуть гроші з Фонду для боротьби з коронавірусом

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      Зеленський звернувся до народу щодо ситуації з коронавірусом / Пресслужба Президента України

      Фонд для боротьби з коронавірусом складає 66 мільярдів гривень. Ці гроші планують витратити на виплати лікарям та допомогу пенсіонерам.

      Передусім, гроші з Фонду витратять на виплати лікарям, що борються з COVID-19, а також  придбання необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців.

      До теми Зеленський заявив, що Україна нарощує власне виробництво засобів захисту

      Також, зазначив глава держави, грошова допомога надійде і сім'ям лікарів, які загинули від COVID-19. Зеленський також планує ввести обов'язкове страхування усіх медичних працівників, які задіяні у протидії коронавірусу.  

      Окремо 30 мільярдів коштів з Фонду направляємо нашим пенсіонерам. Зокрема, на індексацію пенсій та допомогу у розмірі 1 тисячі гривень,
      – пояснив Зеленський.

      На грошову допомогу можуть розраховувати і ті люди, що втратили роботу під час карантину.

      Дивіться звернення Володимира Зеленського:

      Станом на 10 квітня в Україні вже 2203 людей заразилися коронавірусом. На жаль, 69 з них врятувати не вдалося, 61 пацієнт одужав.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Володимир Зеленський Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Лікарня Пенсія Президент України
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