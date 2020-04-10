Зеленський розповів, на що підуть гроші з Фонду для боротьби з коронавірусом

Фонд для боротьби з коронавірусом складає 66 мільярдів гривень. Ці гроші планують витратити на виплати лікарям та допомогу пенсіонерам.

Передусім, гроші з Фонду витратять на виплати лікарям, що борються з COVID-19, а також придбання необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців.

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Також, зазначив глава держави, грошова допомога надійде і сім'ям лікарів, які загинули від COVID-19. Зеленський також планує ввести обов'язкове страхування усіх медичних працівників, які задіяні у протидії коронавірусу.

Окремо 30 мільярдів коштів з Фонду направляємо нашим пенсіонерам. Зокрема, на індексацію пенсій та допомогу у розмірі 1 тисячі гривень,

– пояснив Зеленський.

На грошову допомогу можуть розраховувати і ті люди, що втратили роботу під час карантину.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

Станом на 10 квітня в Україні вже 2203 людей заразилися коронавірусом. На жаль, 69 з них врятувати не вдалося, 61 пацієнт одужав.