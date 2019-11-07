Зеленський розповів, навіщо зустріч у нормандському форматі та що буде після неї

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зустріч у нормандському форматі буде спрямована на оновлення діалогу з врегулювання конфлікту на Донбасі. А будь-які досягнуті у нормандському форматі домовленості потім обговорюватимуться з українським суспільством.

Зеленський в інтерв'ю за кермом Tesla нагадав, як довго Україна йшла до того, щоб відновити нормандський формат, свідчить відео, опубліковане Офісом Президента. Зустрічей у нормандському форматі не було з 2016 року. Тобто минуло вже 3,5 роки, "скільки людей, порахуймо, загинуло за цей час", додав Зеленський.

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"Тому нормандський формат спрямований на те, щоб оновити діалог, який може нас наблизити до повного припинення війни і повернення наших територій, і найголовнішого – повернення наших полонених", – наголосив Президент України.

А який далі план дій? Як далі буде і в яких містах, містечках або місцях розведення, який формат далі обміну наших людей буде, в які терміни? Який формат може бути для місцевих виборів? Всі ці питання потрібно один одному ставити і вирішувати на нормандській зустрічі,

– додав Зеленський.

"Але проговорювати це, а потім вже приходити до нашого суспільства і говорити, ось такі є рішення, давайте їх обговоримо. Жодних секретів від суспільства з цього приводу не буде, тому що ця тема дуже чутлива", – пообіцяв глава держави.

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Раніше Зеленський анонсував, що зустріч у нормандському форматі відбудеться після розведення військ і сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. У перших двох населених пунктах розведення вже завершилося, тож на черзі ще Петрівське. Розведення сил у районі Петрівське – Богданівка заплановане на 8 листопада, якщо там не буде обстрілів.

Які питання Україна підійматиме на зустрічі у нормандському форматі?

Розведення військ;

обмін утримуваними особами;

підтвердження тексту формули Штайнмаєра;

питання окупованого Криму.

Нагадаємо, що учасники нормандського формату – Україна, Росія, Німеччина та Франція.