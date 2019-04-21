Зеленський розповів про своє ставлення до мовного питання

За даними екзит-полів кандидат в президенти України Володимир Зеленський отримав впевнену перемогу у другому турі і вже пообіцяв захищати українську мову.

Зеленський наголосив, що мову "підтримує" у відповідь на прохання розповісти про ставлення до законопроекту про українську мову.

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Зазначимо, цей законопроект наразі розглядають у Верховній Раді. Голова ВР Андрій Парубій анонсував, що упродовж пленарного тижня від 23 до 26 квітня депутати перейдуть до прийняття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Я повинен захищати українську мову. І я буду,

– сказав Зеленський.

Зі свого боку, Петро Порошенко готовий підписати закон про мову у випадку, якщо Верховна Рада підтримає законопроект у найближчий тиждень.

Що передбачає закон про мову?• Українською мовою мають спілкуватися всі державні службовці, а за невиконання закону їх штрафуватимуть.



• Перед прийняттям на роботу чиновники мають скласти тест на знання української мови. Для тих, хто не знає мову на достатньому рівні, держава організовуватиме спеціальні навчання.



• До відвідувачів у закладах харчування та магазинах мають звертатися українською. Якщо клієнт спілкується українською, його мають обслуговувати українською. Якщо звертається російською, то немає проблеми, щоб обслужити його російською. Те саме з англійською чи німецькою, якщо персонал ними володіє.



• Якщо мовні права порушуватимуть, то можна буде звернутись до мовного уповноваженого або держпродспоживслужби.



• За систематичне порушення штрафуватимуть.

Національний екзит-пол

Відповідно до його остаточних результатів лідирує Володимир Зеленський – у нього 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.