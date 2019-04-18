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      Зеленський розповів про свої стосунки з олігархами

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      Зеленський розповів про свої стосунки з Коломойським, Ахметовим та Хорошковським
      Зеленський розповів про свої стосунки з Коломойським, Ахметовим та Хорошковським / Getty Images

      Кандидат у президенти України Володимир Зеленський переконує, що спілкується з олігархом Ігорем Коломойським тільки на тему бізнесу. З Рінатом Ахметовим Зеленський ніколи не спілкувався, а Валерієм Хорошковським у нього зараз немає жодних відносин.

      Стосунки Зеленського з Коломойським

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      Зеленський запевняє, що не часто бачиться з Коломойським. Олігарх, а саме його телеканал "1+1" заборгував "Студії "Квартал 95" чимало грошей.

      Ми намагалися налагодити стосунки, спілкування менеджерів. У нас не дуже вийшло. Справді, були там питання. Затримки з фінансуванням і так далі. Він винен, нашій компанії винен канал "1+1". Або мій основний партнер Сергій Шефір, або я – ми спілкуємося з Коломойським,
      – розповів кандидат у президенти в інтерв’ю "РБК-Україна".

      При цьому він не уточнив заборговану суму, лише додав, що "мовиться не про 2 гривні".

      Коломойський Зеленський стосунки
      Ігор Коломойський

      Зеленський переконаний, що його колишні колеги з "95 Кварталу" не стануть заручниками цієї ситуації.

      "Ми пропозиції мали і від каналу "Україна" (входить до медіа-холдингу Ріната Ахметова), і від каналів холдингу пана Пінчука (Віктор Пінчук – власник телеканалів ICTV, Новий і СТБ). Ми тільки від Петра Олексійовича не мали пропозицій. А чому заручниками? "Квартал 95" може йти на будь-який канал", – сказав екс-шоумен.

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      Зеленський також запевнив, що жорстко розмовлятиме з Коломойським, якщо той у судах вирішуватиме якісь свої питання щодо "Укрнафти". Нагадаємо, що у 2015 році Верховна Рада позбавила олігарха права керувати "Укрнафтою", в якій більшість акцій належать державі.

      "Будемо сваритися. Моїм іменем прикриватися, слухайте, це неможливо. Я вважаю, що це неправильно", – наголосив кандидат у президенти.

      Стосунки Зеленського з Ахметовим

      Зеленський також пригадав в інтерв’ю, що його компанія робила телевізійне кіно для телеканалу "Україна". "Там якась серіальна лінійка. Тож працюємо", – додав він.

      Власником ТРК "Україна" є олігарх Рінат Ахметов, відомий своїми близькими стосунками з колишньою Партією регіонів.

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      Я ніколи не спілкувався, чесно кажучи, з паном Ахметовим. Ми на парі вечірок віталися і все,
      – відповів Зеленський на запитання журналіста: "Тобто з Ахметовим у Вас теж все добре?"

      Рінат Ахметов Володимир Зеленський відносини ТРК Україна
      Рінат Ахметов

      Стосунки Зеленського з Хорошковським

      З Валерієм Хорошковським – екс-власником Inter Media Group, що володіє телеканалом "Інтер", у Зеленського немає жодних стосунків. Принаймні, так каже сам кандидат у президенти

      Немає зараз стосунків. Були нормальні стосунки. Він був власником каналу "Інтер", генеральним продюсером якого був я. Ми розійшлися. Я все віддав. Це до питання "кому я винен, чи ні",
      – сказав екс-шоумен.

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      До слова, окрім того, що Зеленський певний час був генпродюсером "Інтера", на цьому телеканалі транслювалися низка шоу "95 Кварталу".

      "У нас все було дуже просто, ми ділили права в телевізійному продукті, разом його виробляючи. Ти завжди ділиш права з тим, хто фінансує виробництво. У якийсь момент це стало дуже незручно і ми викупили всі наші права", – пояснив Зеленський.

      Хорошковський Інтер Зеленський відносини
      Валерій Хорошковський

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Ігор Коломойський Рінат Ахметов Валерій Хорошковський ЗМІ Медіа Квартал 95
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