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      Зеленський розповів, що буде з цінами на продукти та як каратимуть спекулянтів

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський пообіцяв не допустити зростання цін на продукти у регіонах країни і зауважив: спекулянтам слід чекати на жорсткі заходи, які проти них готує держава.

      Глава держави під час свого традиційного звернення до українців розповів, що 25 березня мав нараду із представниками місцевої влади з різних регіонів України.

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      Ми розуміємо першочергові потреби всіх регіонів і цілодобово працюємо, щоб їх забезпечити. Відповідні завдання обробляє Кабінет міністрів. Частина рішень вже прийнята на попередніх засіданнях, ще частину приймуть сьогодні (26 березня – 24 канал),
      – наголосив Зеленський.

      Звернення Володимира Зеленського до українців: відео

      За його словами, наразі вирішуються питання, які стосуються не лише засобів індивідуального захисту та медичного обладнання, а й роботи критично важливих об’єктів у регіонах, підтримка малого бізнесу на місцях, безперебійність соціальних виплат населенню тощо.

      Ми також зробимо все, щоб не допустити зростання цін на продукти й товари першої необхідності у регіонах. Оскільки заклики до совісті деяких продавців не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани всім спекулянтам,
      – сказав український лідер.

      Зеленський додав: він перебуває на постійному контакті з областями, а не у "вакуумі столичних проблем" та пообіцяв "подбати про кожен регіон нашої великої країни".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини України Новини політики Ціни
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