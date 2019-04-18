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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Зеленський розповів, що думає про заборону російських соцмереж і закриття в'їзду артистам з РФ

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      Зеленський розповів, що думає про заборону російський соцмереж і закриття в'їзду артистам з РФ
      Зеленський розповів, що думає про заборону російський соцмереж і закриття в'їзду артистам з РФ / ua.112.ua

      Кандидат в президенти Володимир Зеленський вважає, що перед забороною російських соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники" потрібно було надати людям інші майданчики для спілкування. У Зеленського неоднозначна позиція щодо заборони в'їзду в Україну артистам з Росії.

      Кандидат у президенти конкретно не відповів у інтерв'ю "РБК-Україна", чи зніме він заборону на російські соцмережі в разі його президентства. Однак, Зеленський зауважив, що люди вже і так почали обходити заборону.

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      Володимир Зеленський порівняв заборону на російські соцмережі з парковками у Києві.

      У мене колись забирали машину, а зараз штрафують. Ти мені дай парковки, а потім жорстко мене карай, коли я не виконую закон. Точно така історія і тут,
      – пояснив кандидат.

      Зеленський вважає, що платформ Facebook, Twitter і YouTube недостатньо, тому потрібно створювати нові соціальні мережі.

      Кандидат у президенти України також висловив думку, що не всім російським артистам потрібно забороняти в'їзд в Україну. Він навів приклад акторів Михайла Пореченкова та Івана Охлобистіна, які "перетворилися в політиків, поїхали на Донбас, стріляли по наших пацанах", тож "ці люди вже не артисти" і їм не повинен бути дозволений в'їзд в Україну.

      Але якщо ми з вами беремо Макаревича – кожній такій людині, як Макаревич, соромно за те, що робить Кремль. Ну як ми можемо забороняти таким хлопцям в'їзд? Або Лія Ахеджакова? Для мене вони сьогодні великі українці,
      – зауважив Зеленський.

      Володимир Зеленський також додав, що уряд не повинен втручатися в роботу засобів масової інформації та в культурне життя.

      президентські вибори володимир зеленський обіцянки

      Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

      Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Заборона ВКонтакте Російські гастролери
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