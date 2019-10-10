Зеленський розповів, за якими цінами купує продукти

Президент України Володимир Зеленський не зміг відповісти на запитання, скільки коштує молоко: сказав, що ніхто в сім’ї молока не п’є. Зауважимо, що питання про вартість молока свого часу викликало труднощі у прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.

"Я дуже рідко ходжу в магазин. У мене зарплата 20 тисяч гривень. І я не п'ю молоко. І, чесно кажучи, я перебуваю на забезпеченні держави. У нас ніхто не п'є молоко", – сказав Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня.

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Я можу вам сказати, скільки я плачу за хліб. Я купую хліб гречаний. Купую його рідко, тому що мені не можна його їсти. Купую в магазині Good Wine. Знаю, що в цілому хліб коштує від 15 до 24 гривень. Я купую за 25-30 гривень, різний хліб,

– розповів президент.

Він додав, що купує в магазині також воду, вино та сир.

"Люблю сир до вина. Кілограм сиру коштує 58 гривень – це той сир, який я люблю. Можу собі дозволити це купити", – сказав глава держави.

На пропозицію сходити у "звичайний магазин" Зеленський відповів, що він – "звичайна людина".