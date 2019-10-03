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      Зеленський розвінчав міфи про формулу Штайнмаєра: відео

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      Зеленський звернувся до українців
      Зеленський звернувся до українців / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та запевнив, що формула Штайнмаєра не означає, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу.

      Зеленський на початку відео зазначив, що "зрада відміняється".

      Напередодні: У містах України пройшли протести через формулу Штайнмаєра: фото, відео

      Міф №1 – Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу

      Президент наголосив, що формула Штайнмаєра не передбачає визнання анексії Криму. Підписання документа також не означає, що Україна відмовляється від окупованого Донбасу. 

      Міф №2 – Вибори на Донбасі будуть завтра під дулами кулеметів 

      Зеленський заперечив і це припущення. Раніше він заявляв, щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      Ця формула каже тільки одне: коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу, а саме після проведення там місцевих виборів,
      – наголосив президент.

      Президент сказав, що вибори відбудуться за Конституцією України та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Окрім того, вибори мають відбутися з доступом кандидатів від українських політичних сил та українських ЗМІ.

      До речі, Зеленський розглядає два сценарії для виборів на окупованому Донбасі – деталі тут.

      Всі новини про формулу Штайнмаєра – шукайте за посиланням.

      Міф №3 – Україна підписала угоду з проросійськими бойовиками

      Зеленський категорично заперечив цей факт. Україна відправила окремого листа пану Сайдіку (спецпред ОБСЄ у Тристоронній контактній групі), де засвідчила узгодження позицій по тексту формули Штайнмаєра.

      Тут текст: Формула Штайнмаєра: документ

      Що буде далі?

      Президент України наголосив, що далі буде зустріч у нормандському форматі з президентами України, Росії, Франції та Німеччини. Наразі дата невідома, але політики стверджують, що "нормандська четвірка" зустрінеться вже найближчим часом. Під час цієї зустрічі лідери обговорять шляхи припинення війни на Донбасі. 

      Моя позиція в цьому питанні є чіткою і зрозумілою і вона співпадає з позицією всіх українців: ми всі розуміємо, що Донбас – це Україна і там повинен запанувати мир,
      – сказав Зеленський.

      Він додав, що має відбутися знову обмін полоненими, щоб всі наші громадяни повернулися додому.

      Міф №4 – На зустрічі у нормандському форматі підпишуть закон про особливий статус Донбасу

      Зеленський заперечив. Чинний закон "Про особливий статус Донбасу" діє до 31 грудня 2020 року. 

      Що передбачає чинний закон "Про особливий Донбасу"?Чинний закон "Про особливий статус Донбасу" було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.

      Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування). Зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

      Президент сказав, що новий закон буде, але його розроблятимуть парламент спільно з суспільством. "Ми напишемо його разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної червоної лінії", – наголосив він.

      До речі: У "Слузі народу" назвали варіант, якщо РФ не виведе свої війська до виборів на Донбасі

      Висновки

      Зеленський підсумував відеозверненя такими тезами:

      – Ніякої капітуляції;

      – Ніякої здачі України;

      – Ніяких "договорняків" і глобальник кроків без згоди народу України;

      – Лише поверненя людей і наших територій.

      Він додав, що поважає конституційне право кожного громадянина на протест. "Я чую вас і, повірте, я ніколи не здам Україну", – сказав Зеленський. Тож президент попросив усіх українців зважено та спокійно підійти до ситуації та не піддаватися на маніпуляції.

      Зеленський розвінчав міфи про формулу Штайнмаєра: відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Місцеві вибори 2020 Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Володимир Зеленський Україна – Росія Нормандський формат Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Протести
      Джерело: 24 канал
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