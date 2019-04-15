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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Зеленський: Шоумен може стати президентом, а президент, що став шоуменом, – це прикро

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      Зеленський звернувся до Порошенка
      Зеленський звернувся до Порошенка / Колаж 24 каналу

      Кандидат у президенти України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до президента Петра Порошенка. У ньому він закликав свого опонента у другому турі президентських виборів 2019 року перейти від "я почув" до "я зроблю".

      Також Володимир Зеленський закликав Петра Порошенка до виконання його посадових обов'язків і обіцянок. Відповідне відеозверненнія Зеленський розмістив на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 15 квітня.

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      І попросив припинити бігати за ним телеканалами, займатися здачею аналізів і виступати на стадіоні.

      Хочу звернутися до людини, яка займає дуже серйозну посаду – посаду президента України. Пане Порошенко! Я дуже хочу, щоб Ви від "я почув" перейшли до "я зроблю",
      – сказав Зеленський.

      І пояснив: "А саме – посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків. І згадали про те, про що ви забули: про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами і чекають, доки ви набігаєтеся каналами у пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів всім і накричитеся на стадіоні". 

       

       

      Варто зазначити, що "посадити вбивць і Свинарчуків" не є складовою посадових обов'язків Президента України. 

      Шоумен може стати президентом, а президент, що став шоуменом – це прикро. Дебати – 19-го, справи – кожного дня,
      – підсумував Володимир Зеленський.

      Вибори

      Як розгортається боротьба між Порошенком і Зеленським перед другим туром виборів?

      За результатами голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.

      Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".

      Також Зеленський запропонував, що кожен із учасників дебатів має здати аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком" і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.

      За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.

      10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.

      11 квітня між Зеленським і Порошенком відбулася словесна суперечка у прямому ефірі. Так, президент прийшов у студію без запрошення, аби знову закликати свого опонента до дебатів. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку. Зеленський також зазначав, що тоді перебував у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.

      12 квітня обоє кандидатів у Єлисейському палаці зустрілися з Макроном, але знову порізно. Порошенко зі своїм французьким колегою обговорив низку стратегічних питань. А Зеленський поспілкувався "про життя, про головне".

       

       

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини політики Порошенко і Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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