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      Зеленський сказав, кого бачить наступним мером Одеси

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      Зеленський хоче, аби мером Одеси став Андросов
      Зеленський хоче, аби мером Одеси став Андросов / president.gov.ua

      В партії "Слуга народу" немає кандидатури на посаду міського голови Одеси на заміну Геннадія Труханова. Проте Президент України Володимир Зеленський хотів би бачити на цій посаді представника ЗеКоманди в Одесі, продюсера та ведучого програми "Що? Де? Коли?" Олександра Андросова.

      "Мер Одеси. Чесно скажу, що мені дуже подобається Андросов. Аде він не хоче в політику. Він нормальний, чесний, інтелектуальний, він – обличчя Одеси, він з Одеси. Дуже подобається", – сказав Президент України під час пресмарафону.

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      До речі, Андросов, може подумаєш все ж таки?,
      – звернувся Зеленський.

      Він наголосив, що міськими головами таких міст, як Одеса, повинні бути обличчя, які всі поважають. Треба знайти таку людину.

      "Я вам чесно сказав про Андросова. Хай зараз люди в Одесі ходять до нього і кажуть: "Іди в мери, іди в мери. Президент тебе підтримує". Я впевнений, що і люди підтримають, але…", – резюмував глава держави.

      Зауважимо, що чергові місцеві вибори в Україні, на яких зокрема обиратимуть і міських голів, пройдуть у 2020 році.

      Що відомо про Олександра Андросова? Був представником ЗеКоманди в Одесі на парламентських виборах. Продюсер і ведучий передачі "Що? Де? Коли?" на українських телеканалах, співорганізатор Чемпіонату світу зі швидкісного поїдання вареників.

      За роки участі в одеському клубі "Ерудит" організував та провів безліч турнірів. Бронзовий призер Чемпіонатів України зі "Що? Де? Коли?". Вів ранкові ефіри на радіо, писав програми, продюсував проєкти, розробляв рекламні кампанії.

      Голова оргкомітету Чемпіонату України з брейнрингу і Чемпіонатів України з брейнрингу серед шкільних команд.

      Андросову 41 рік, одружений, виховує доньку.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Новини Одеси Місцеві вибори 2020
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