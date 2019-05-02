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      Зеленський скликає бізнесменів на зустріч

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      Зеленський запросив на зустріч представники бізнесу в Україні
      Зеленський запросив на зустріч представники бізнесу в Україні / Getty Images

      Переможець виборів президента України Володимир Зеленський запросив на зустріч представників великого, малого та середнього бізнесу. Політик заявив, що зустріч відбудеться найближчим часом, але не вказав точних дати та місця.

      "За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей", – пообіцяв Зеленський на своїй Facebook-сторінці.

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      "Тому офіційно запрошую представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями. Розставимо всі крапки над "і", – додав політик.

      30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня. Церемонія може відбутися 28 або 30 травня, гадають у команді Зеленського.

       

      обіцянки Зеленського

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини політики Бізнес Президент України
      Джерело: 24 канал
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