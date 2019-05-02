Зеленський скликає бізнесменів на зустріч: різка реакція Коломойського

Олігарх Ігор Коломойський відреагував на рішення майбутнього президента України Володимира Зеленського зустрітись з представниками великого, малого та середнього бізнесу.

В інтерв'ю програмі "Наші гроші" Ігор Коломойський заявив, що насамперед на цю зустріч нема кого збирати.

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"Збирати всіх разом – це утопія. Тобто, якщо ти хочеш з кимось спілкуватися, то спілкуйся сам на сам. З потужним бізнесом не спілкуються як з колгоспом. Це не колгоспне зібрання", – сказав олігарх.

У кожного гроші люблять тишу, і не кожен буде розповідати свої секрети,

– наголосив Коломойський.

"Я і так все інвестую в Україну. Те що зароблю, то все інвестую. Питання, а в що інвестувати? Якщо просто в державні програми – ні", – пояснив мільярдер.

30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня. Церемонія може відбутися 28 або 30 травня, гадають у команді Зеленського.