Президент України Володимир Зеленський скликає РНБО, щоб обговорити проблеми вугільної галузі.

Володимир Зеленський заявив про своє рішення під час брифінгу на Львівщині. Там у Сокальському районі на шахті "Лісова" внаслідок аварії загинуло двоє гірників.

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Орієнтовно засідання Ради національної безпеки та оборони України може відбутися у п’ятницю, 31 травня.

Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО,

– пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що сім’ї шахтарів, які загинули минулої ночі, одержать по 100 тисяч гривень від держави. Володимир Зеленський додав, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

Що відомо про трагедію на шахті "Лісова"?Уночі проти 29 травня на шахті "Лісова", що у Сокальському районі Львівської області, стався обвал породи. У результаті під обвалом опинилися двоє гірників. На жаль, вони не вижили. Їхні тіла вже рятувальники підняли на поверхню. Відомо, що це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. Обоє працювали на дільниці з видобутку вугілля №1.

Що варто знати про трагедію на шахті "Лісова": дивіться відео