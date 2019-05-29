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      Зеленський скликає РНБО через трагедію на шахті Львівщини

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      Зеленський скликає РНБО
      Зеленський скликає РНБО / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський скликає РНБО, щоб обговорити проблеми вугільної галузі.

      Володимир Зеленський заявив про своє рішення під час брифінгу на Львівщині. Там у Сокальському районі на шахті "Лісова" внаслідок аварії загинуло двоє гірників.

      Читайте також: Наймасштабніші трагедії на шахтах України: загалом загинули понад 500 гірників

      Орієнтовно засідання Ради національної безпеки та оборони України може відбутися у п’ятницю, 31 травня.

      Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО,
      – пояснив Зеленський.

      Президент наголосив, що сім’ї шахтарів, які загинули минулої ночі, одержать по 100 тисяч гривень від держави. Володимир Зеленський додав, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

      Що відомо про трагедію на шахті "Лісова"?Уночі проти 29 травня на шахті "Лісова", що у Сокальському районі Львівської області, стався обвал породи. У результаті під обвалом опинилися двоє гірників. На жаль, вони не вижили. Їхні тіла вже рятувальники підняли на поверхню. Відомо, що це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. Обоє працювали на дільниці з видобутку вугілля №1.

      Що варто знати про трагедію на шахті "Лісова": дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський РНБО Новини Львова Аварії на шахтах Вибух на шахті на Львівщині
      Джерело: 24 канал
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