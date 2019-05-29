Зеленський скликає РНБО через трагедію на шахті Львівщини
Президент України Володимир Зеленський скликає РНБО, щоб обговорити проблеми вугільної галузі.
Володимир Зеленський заявив про своє рішення під час брифінгу на Львівщині. Там у Сокальському районі на шахті "Лісова" внаслідок аварії загинуло двоє гірників.
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Орієнтовно засідання Ради національної безпеки та оборони України може відбутися у п’ятницю, 31 травня.
Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО,
– пояснив Зеленський.
Президент наголосив, що сім’ї шахтарів, які загинули минулої ночі, одержать по 100 тисяч гривень від держави. Володимир Зеленський додав, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.
Що відомо про трагедію на шахті "Лісова"?Уночі проти 29 травня на шахті "Лісова", що у Сокальському районі Львівської області, стався обвал породи. У результаті під обвалом опинилися двоє гірників. На жаль, вони не вижили. Їхні тіла вже рятувальники підняли на поверхню. Відомо, що це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. Обоє працювали на дільниці з видобутку вугілля №1.
Що варто знати про трагедію на шахті "Лісова": дивіться відео