Зеленський скликає всіх охочих на зустріч перед інавгурацією

Новообраний президент Володимир Зеленський закликає всіх охочих українців прийти на зустріч з ним до Маріїнського парку зранку 20 травня перед інавгурацією.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Він наголосив, що присяга новообраного президента відбудеться лише перед депутатами, натомість інші зможуть побачити це на екранах у тому ж Маріїнському парку.

Якою є процедура інавгурації Президента України?Відповідно до Конституції, обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту. У день урочистого засідання Верховна Рада України не розглядає інших питань. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду.



Урочисте засідання з нагоди вступу на посаду Президента України відкриває голова ВР, далі лунає державний гімн України. Опісля спікер повідомляє про присутніх на урочистому засіданні осіб і надає слово очільнику ЦВК для оголошення результатів президентських виборів.



Наступне, голова КС повідомляє про виконання новообраним Президентом України усіх Конституційних вимог щодо несумісності з посадою Президента України, відсутності інших обставин, що унеможливлюють складання ним присяги. Після цього запрошує до трибуни новообраного Президента України та вручає йому текст присяги українському народові, зміст якої визначено Конституцією.



Новообраний президент, поклавши праву руку на Конституцію України і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє проголошує присягу українському народові, підписує її та передає підписаний текст голові Конституційного суду. Останній, зі свого боку, оголошує, що новообраний Президент України склав присягу українському народові відповідно до статті 104 Конституції України та вступив на посаду Президента України.



У підсумку голова Конституційного суду України передає Голові Верховної Ради України текст присяги українському народові, підписаний Президентом України. Голова ЦВК вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України, а голова Конституційного суду – офіційні символи влади Президента України (прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України).



На завершення, новий президент проголошує звернення до українського народу — інавгураційну промову із трибуни Верховної Ради, після чого займає місце у сесійній залі парламенту біля прапора Президента України. Голова Верховної Ради України закриває урочисте засідання, присвячене вступу на посаду новообраного Президента України. Лунає Державний гімн України.

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