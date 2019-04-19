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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Зеленський став на коліна під час дебатів, Порошенко – за ним: фото

      977 Читать новость на русском
      Зеленський і Порошенко стали на коліна на дебатах 19.04.2019 - фото
      Зеленський став на коліна перед рідними загиблих на Донбасі / Скрін з відео

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час дебатів на "Олімпійському" став на коліна перед рідними загиблих на Донбасі військових. Петро Порошенко також опустився на коліна та поцілував прапор України.

      Перед цим Зеленський заявив, що "звернувся до Путіна та сказав, що готовий стати на коліна, але не ставте на коліна Україну".

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка: головні цитати кандидатів у президенти

      Я готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого сина з фронту. Я готовий стати на коліна перед кожною дитиною, який не дочекався свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалася свого батька. І вас запрошую,
      – сказав Зеленський.

      Після цих слів Зеленський став на коліна перед "Олімпійським". Порошенко також став на коліна, повернувшись задом до глядачів і поцілував прапор України та руку волонтерці.


      Кандидати у президенти стали на коліна

      Порошенко і Зеленський стали на коліна на дебатах: відео

       

      Які результати останніх соцопитувань щодо виборів?За даними Київського міжнародного інституту соціології, кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові підтримати 72,2% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати. Водночас, за чинного президента Петра Порошенка проголосують – 25,4% респондентів. Ще 2,4% – зіпсували би бюлетень. Соціологи опитали 2004 респондентів з 9 по 14 квітня. Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.


      Рейтинг кандидатів у президенти в другому турі: опитування соцгрупи "Рейтинг"

       

       

      blog_ava
      Дебати Зеленського і Порошенка на "Олімпійському": повне відео
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      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини України Новини політики Дебати Зеленського і Порошенка Порошенко і Зеленський НСК Олімпійський
      Джерело: 24 канал
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