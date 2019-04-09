01:59
9 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Мізуліна попередила, що йога провокує гомосексуалізм. Бревномети для армії РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 квітня
      Вєсті.UA: Чи отримає Саакашвілі подарунок від майбутнього президента. П'ять копійок Луценка
      Вєсті.UA
      20:24, 8 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський та Порошенко: чи відбудуться дебати на НСК "Олімпійський"

      65 Читать новость на русском

      Кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський продовжують грати у пінг-понг з дебатами. 14 квітня чи 19-го квітня? На стадіоні чи в студії Суспільного? Спілкуються через відеозвернення та інтерв'ю. Чи будуть таки дебати – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      В касах НСК "Олімпійський" нічого не знають про ймовірні дебати. А біля стадіону немає жодних підготовчих заходів. Проте кандидати в президенти продовжують обмінюватись закликами один до одного прийти на стадіон.

      Читайте також: Сага про дебати: що пишуть світові медіа про відеобої між кандидатами у президенти України

      "Стадіон так стадіон! 14 квітня на республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів", – заявив у відеозверненні Президент України Петро Порошенко.

      Петро Порошенко
      Президент України Петро Порошенко

      Щоправда, дата не відповідає українському законодавству. Бо згідно з ним, дебати мають відбутись за два дні до голосування, тобто 19 квітня. Про це нагадав Зеленський у відповіді чинному гаранту.

      19 квітня відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу поставити йому будь-які запитання. Я думаю, що у народу України за п'ять років з'явилося багато питань до Порошенка, які ви не можете йому поставити, але я від вашого імені можу,
      – повідомив кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

      Чинний гарант також має до свого суперника багато запитань, які волів би поставити на дебатах. Щоправда, поки їх не озвучує, лише вчергове погрожує російським реваншем.

      Країна зараз перебуває на роздоріжжі і є вибір – продовжити Україні свій рух у ЄС або розвернути, аби вона вповзла чи була втягнута до Росії,
      – розповів Президент України Петро Порошенко.

      Виникають сумніви, чи епічне шоу на "Олімпійському" або в будь-якому іншому місці все ж відбудеться. Адже кандидати досі не можуть визначитись, ані з датою, ані з форматом. 8 квітня відбувся черговий раунд переговорів, де посередником виступила Національна суспільна телерадіокомпанія України.

      "Ніяких домовленостей не відбулося, ми почули їх позицію, а вони нашу. 9 квітня вони ще дізнаються позицію ЦВК", – додав голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

      Зураб Аласанія
      Зураб Аласанія

      У Порошенка наполягають на дебати 14 квітня, але якщо не зможуть домовитись зі штабом Зеленського, то згодні і на 19 квітня. Навіть пропонують провести дебати у два етапи.

      Залишається в силі пропозиція Петра Порошенка провести перші дебати 14 квітня на НСК "Олімпійський". Порошенко також прийде на другі дебати – 19 квітня, бо того вимагає закон, де не прописано обов'язку приходити на стадіон,
      – заявив речник передвиборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

      Олег Медведєв

      Головне питання в ЦВК до цих дебатів: хто буде платити за організацію на стадіоні? В бюджеті закладені гроші на проведення їх в студії Суспільного, а це зовсім інші цифри. За попереднім підрахунком батл кандидатів на "Олімпійському" може коштувати аж шість мільйонів гривень.

      blog_ava
      Коли та де мають відбутися передвиборчі дебати: позиція штабів Зеленського та Порошенка
      8 квітня
      2684
      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком Зураб Аласанія НСК Олімпійський ЦВК
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 квітня: вирок у справі про вбивство поліцейських у Дніпрі і пристрасті в Одесі
      8 квітня , 22:06 Головні новини 8 квітня: вирок у справі про вбивство поліцейських у Дніпрі і пристрасті в Одесі
      716
      Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      8 квітня , 22:01 Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      Артем Овдієнко 1744
      Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      8 квітня , 11:30 Мінімалізм в дизайні інтер'єру
      1291
      Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      8 квітня , 22:00 Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      Іван Яковина 381
      Чи загрожують Верховній Раді дочасні вибори
      8 квітня , 21:01 Чи загрожують Верховній Раді дочасні вибори
      Ірина Поліщук 1251
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук