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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Зеленський та Порошенко: хто з українців та чому хоче бачити їх президентами

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      Чому одні українці так потужно підтримали Зеленського, а інші Порошенка. Разом з експертами портрет виборців формували кореспонденти 24 каналу.

      Чому українці голосували за Зеленського

      Більшість виборців лідера першого туру – це молодь з Півдня та Центру країни. Найменше голосів кандидат отримав у трьох областях Західної України, а також на Донбасі. Щодо гендерної ознаки за шоумена голосувала майже однакова кількість жінок та чоловіків. Вони були з вищою або незакінченою вищою освітою.

      Читайте також: Як голосували у другому турі президентських виборів-2019: головне

      "Я голосував в першу чергу не саме за кандидата Зеленського, а за команду та нових людей, яких він приведе до влади. До того ж спікер його команди мені подобається. На мою думку, це позитивна людина й видно, що він знає, що робить", – розповів студент Павло.

      Понад 50% опитаних підтримують Володимира Зеленського, бо він не з політичної системи,
      – пояснив гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

      Виборці Зеленського
      Виборці Зеленського

      Психолог Інституту соціальної та політичної психології погоджується, що виборці Зеленського голосували за надії на зміни. Проте за які – ще не всі розуміють.

      Щоб було краще, але не так, як тепер. Проте як саме буде краще – виборці конкретики не мають. Люди більше домислюють, чого вони хочуть від Зеленського. Ці домислювання дуже різні не тільки на Заході та на Сході, а й у вікових групах,
      – розповів соціальний психолог, доктор психологічних наук Вадим Васютинський.

      Виборці Петра Порошенка

      Чинного президента підтримали переважно люди середнього та старшого віку на Заході та в Центрі України. Більше чоловіків, ніж жінок віддали свої голоси за Петра Олексійовича. Серед виборців Порошенка людей із вищою освітою трохи більше, ніж у Зеленського.

      "Я підтримую всі його реформи та його рух вперед. Також бачу конкретні дії та його вплив на моє життя безпосередньо", – пояснила киянка Наталія.

      Виборці Порошенка
      Виборці Порошенка

      Виборці Порошенка більше зважували наслідки свого рішення, стверджують психологи.

      Виважені та вдумливі люди сконцентрувався в першому турі навколо Порошенка. А в другому турі більшою мірою сконцентрувався патріотичний електорат,
      – додав соціальний психолог, доктор психологічних наук Вадим Васютинський.

      Перед другим туром соціологи питали українців чи вважають вони потрібними дебати між кандидатами. Як це не дивно, але 51% опитаних вважали, що вони не є важливими для їхнього рішення. Та тільки 15% були твердо переконані, що кандидати зобов'язані поспілкуватися зі своїми виборцями.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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