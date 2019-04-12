Зеленський та Порошенко посварилися у прямому ефірі

Шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі одного із телеканалів. Через словесну перепалку шоумен кинув слухавку.

Порошенко та Зеленський поговорили – однак лише телефоном. Чинний гарант прийшов у студію "1+1" та запросив приєднатись шоумена, однак той натомість вийшов на телефонний зв'язок.

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Порошенко зазначив, що приїхав до студії, аби запросити Зеленського на дебати. Однак від пропозиції відеозв’язку шоумен теж відмовився.

Я не маю шансу навіть вам показати це відео. Ніяк,

– пояснив він.

При цьому Зеленський додав, що наразі перебуває у Парижі, тому що у п’ятницю, 12 квітня, повинен зустрітись там із президентом Франції Емманюелем Макроном. Зазначимо, тоді обоє кадидатів поїдуть до Єлисейського палацу, однак розмови відбудуться не одночасно.

При цьому Зеленський вкотре нагадав, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Розмова між обома кандидатами швидко переросла у суперечку.

Порошенко: Я хочу вас запевнити, що вашими пересуваннями президент та кандидат у президенти Петро Порошенко точно не цікавиться.

Зеленський: Це приємно.

Порошенко: Зустріч у вас, як і у мене, завтра в Парижі.

Зеленський: Я вибачаюсь…

Порошенко: Володя, Володимир Олександрович, я вибачаюсь….

Зеленський: Пане президент, я дуже вибачаюсь. Вас народ не перебивав 5 років.

Порошенко: Дайте можливість відповісти!.

Зеленський: Дайте можливість сказати!

Порошенко: Я хотів би, щоб Ви мали можливість почути відповідь. Бо це не є дебати.

Зеленський: Я 19 числа Вас чекаю.

Порошенко: Дайте можливість Вам відповісти. Інакше це не дебати. Я наголошую, що Вас не перебивав.

Зеленський: А у нас зараз не дебати, Петре Олексійовичу. Ще раз: 19 квітня на НСК "Олімпійський" будуть дебати. Хочете зараз – будуть зараз.

Порошенко: Ви закінчили?

Зеленський: Я закінчу через 5 років. А ви закінчите 22 числа.

Порошенко: Ви закінчили?

Зеленський: Ви ще раз хочете? Вам повторити?

Порошенко: Ви закінчили чи ні?

Зеленський: Вам третій раз сказати?

Порошенко: У нас, може, щось із зв’язком. Володимире Олександровичу, я вислухав Ваше твердження – і зараз говоритиму я. Ви почули мене?

Зеленський: Я Вас запрошую із задоволенням 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Порошенко: Я думаю, що у нас проблеми із зв’язком, бо Володимир Олександрович чує лише себе.

Зеленський: У мене немає проблем із зв’язком з народом України.

Порошенко: Володимир Олександрович. Я роблю знижку лише на зв'язок. Ви закінчили? Готові послухати мене?

Зеленський: Із задоволенням.

Порошенко: Слава Богу. Зв'язок відновлено. Володимире Олександровичу, я не цікавлюся Вашими пересуваннями. Це приватна справа. Я сьогодні заросив Вас на дебати, якщо Ви зараз перебуваєте за межами Києва, я це з розумінням сприймаю.

Чинний президент Петро Порошенко нагадав, що чекає Володимира Зеленського на дебатах 14 квітня о 14 годині. Відразу після цього суперечка між кандидатами спалахнула із новою силою.

Нашу ніхто з вас не буде ставить в позицію. Зараз закінчив я: 19 числа на НСК "Олімпійський". До побачення,

– сказав Зеленський і кинув слухавку.

Суперечки навколо дебатів також набирають обертів.Так, шоумен Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати 19 квітня, вони мають відбутись на "Олімпійському". Той на запрошення погодився, як і на інші умови, які озвучив Зеленський у своєму першому відеозверненні.

Які ще вимоги озвучив Зеленський?Окрім дебатів на "Олімпійському", Зеленський ще запропонував, щоб кожен із кандидатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленськогожодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.

Однак тепер Петро Порошенко наголошує, що дебати між ним та Зеленським повинні відбутися 14 квітня о 14:14 годині. Натомість 19 квітня їх необхідно провести у студії Суспільного – відповідно до законодавства. Однак шоумен від своєї дати не відступає.