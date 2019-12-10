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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Зеленський та Путін не змогли домовитися про виведення російських військ та вибори на Донбасі

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      Перемовини Путіна та Зеленського не в усьому були успішними / Коллаж 24 канала

      Під час зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін не досягли домовленості про проведення виборів на окупованих територіях Донбасу. А також не домовилися і про виведення звідти російських військ.

      Про це повідомило hromadske з посиланням на відомості від членів української делегації, яка перебуває 9 та 10 грудня в столиці Франції.

      Дивіться та читайте усі деталі про те, як відбувалася зустріч у нормандському форматі

      Позиція Зеленського

      Український лідер Володимир Зеленський пропонував наступне: вибори на зараз окупованих територіях Донбасу провести через півтори доби після виведення звідти іноземних військ.

      Позиція Путіна

      Президент РФ Володимир Путін з пропозицією президента України не погодився.

      А так само і відхилив ідею про передачу ще до виборів українській стороні контролю за кордоном України з Росією на непідконтрольній наразі Україні території Донбасу.

      Зустріч Путіна та Зеленського завершилась увечері 9 грудня у Парижі. Усі новини про перебіг переговорів та саміту "нормандської четвірки" – читайте у матеріалах 24 каналу. 

      Дивіться відео підсумкової пресконференції Зеленського, Путіна, Меркель та Макрона:

      Читайте також: Про що домовилась "нормандська четвірка": перші новини

      Путін, як завжди, продаватиме людей, – Фурса про нормандську зустріч
      9 грудня
      7115
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Володимир Путін Нормандський формат Новини Росії
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