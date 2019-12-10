Зеленський та Путін не змогли домовитися про виведення російських військ та вибори на Донбасі
Під час зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін не досягли домовленості про проведення виборів на окупованих територіях Донбасу. А також не домовилися і про виведення звідти російських військ.
Про це повідомило hromadske з посиланням на відомості від членів української делегації, яка перебуває 9 та 10 грудня в столиці Франції.
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Позиція Зеленського
Український лідер Володимир Зеленський пропонував наступне: вибори на зараз окупованих територіях Донбасу провести через півтори доби після виведення звідти іноземних військ.
Позиція Путіна
Президент РФ Володимир Путін з пропозицією президента України не погодився.
А так само і відхилив ідею про передачу ще до виборів українській стороні контролю за кордоном України з Росією на непідконтрольній наразі Україні території Донбасу.
Зустріч Путіна та Зеленського завершилась увечері 9 грудня у Парижі. Усі новини про перебіг переговорів та саміту "нормандської четвірки" – читайте у матеріалах 24 каналу.
Дивіться відео підсумкової пресконференції Зеленського, Путіна, Меркель та Макрона:
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