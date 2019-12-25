Зеленський таки призначив скандального любителя Росії Муравенка главою РДА на Одещині

Президент України Володимир Зеленський звільнив глав Савранської і Захарівської райдержадміністрацій Одеської області Ярославу Жирун і Олексія Осійчука і призначив замість них нових керівників. Зокрема, Захарівську РДА очолив одіозний ексрегіонал Антон Муравенко.

Про призначення Антона Муравенка повідомила пресслужба глави держави. Його кандидатура була погоджена Кабміном ще на початку листопада.

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Що відомо про Антона Муравенка

Антон Муравенко у 2013-2014 роках керував обласним комунальним підприємством "Бюро регіонального розвитку", розробляв різні проєкти, які так і не були реалізовані. Колишній член "Партії регіонів".



Антон Муравенко / facebook.com/anton.muravenko

До недавнього часу був помічником народного депутата ексрегіонала Олександра Пресмана, в інтересах якого розвозив по селах продуктові набори, ікони та великодні подарунки для ветеранів Другої Світової війни і пенсіонерів.

Своїх поглядів новий голова РДА не приховує. На його сторінках у соцмережах присутній увесь "набір" любителя СРСР і Росії: ветерани, георгіївські стрічки, антиукраїнські колажі та інше.

Очевидно, Муравенку не подобалась і діяльність Українського інституту нацпам'яті.