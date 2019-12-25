23:38
25 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Падіння гордості Росії. Як намолити на пентхаус
      Вєсті Кремля
      21:40, сьогодні
      Вєсті.UA: Новорічні дива для Ляшка. Святкове гречкосійство
      Вєсті.UA
      19:04, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Зеленський таки призначив скандального любителя Росії Муравенка главою РДА на Одещині

      333 Читать новость на русском
      Антон Муравенко / vesti-ua.net

      Президент України Володимир Зеленський звільнив глав Савранської і Захарівської райдержадміністрацій Одеської області Ярославу Жирун і Олексія Осійчука і призначив замість них нових керівників. Зокрема, Захарівську РДА очолив одіозний ексрегіонал Антон Муравенко.

      Про призначення Антона Муравенка повідомила пресслужба глави держави. Його кандидатура була погоджена Кабміном ще на початку листопада. 

      До теми: Зеленський призначив нового керівника СБУ Львівщини: що про нього відомо

      Що відомо про Антона Муравенка

      Антон Муравенко у 2013-2014 роках керував обласним комунальним підприємством "Бюро регіонального розвитку", розробляв різні проєкти, які так і не були реалізовані. Колишній член "Партії регіонів".


      Антон Муравенко / facebook.com/anton.muravenko

      До недавнього часу був помічником народного депутата ексрегіонала Олександра Пресмана, в інтересах якого розвозив по селах продуктові набори, ікони та великодні подарунки для ветеранів Другої Світової війни і пенсіонерів.

      Своїх поглядів новий голова РДА не приховує. На його сторінках у соцмережах присутній увесь "набір" любителя СРСР і Росії: ветерани, георгіївські стрічки, антиукраїнські колажі та інше.

      Очевидно, Муравенку не подобалась і діяльність Українського інституту нацпам'яті. 

       

      Користувачів смартфонів на Android попередили про небезпеку на свята: у чому ризик
      сьогодні
      16446
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Призначення Зеленського Новини Одеси Скандал Партія регіонів
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:32 Головні новини 25 грудня: Кузьменко подала до суду на МВС, святкування Різдва
      Северин Трач 402
      сьогодні , 22:00 Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун
      Блог Соцмережі 1141
      24 грудня , 07:30 Зима, мороз та алергія: як вона проявляється на холод та як вберегтись
      789
      сьогодні , 20:27 Католицьке Різдво в Європі: цікаві ідеї для бюджетної подорожі
      Ірина Полицька 2356
      сьогодні , 20:00 Беспомощность силовиков Путина: что известно про экстремистов и террористов в России
      Іван Яковина 972
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук