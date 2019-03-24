Зеленський там актор, – канал "1+1" пояснив трансляцію шоу з кандидатом у "день тиші"

У "день тиші" перед виборами президента України 30 березня, телеканал "1+1" транслюватиме багато програм студії "Квартал 95" за участю кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського.

Так, 30 березня на телеканалі, що належить олігарху Ігорю Коломойському, в ефір вийдуть такі проекти за участю Зеленського: "Вечірній Квартал", Розмiши комiка. Діти", "ЧистоNews".

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Окрім того, ввечері на каналі покажуть документальний фільм "Рейган", який озвучує Зеленський. Стрічка розповідає про життєвий шлях сорокового президента США Рональда Рейгана. Він зміг стати одним з найвпливовіших людей в світі. Рейган змінив кар’єру актора на політичну, де зумів досягти великих успіхів, та зробив свою країну ще сильнішою.



Телепрограма "1+1" на 30 березня – "день тиші"

Медіарупа "1+1" запевняє, що наміри показувати 30 березня проекти "Студії Квартал 95" не пов’язані з політикою, і трансляція Зеленського в "день тиші" не є порушенням законодавства.

"Студія Квартал 95" є довгостроковим партнером телеканалу, з яким було укладено договір на кілька років про виробництво продуктів на замовлення "1+1". Середня тривалість ефірного часу суттєво не змінювалася. Крім того, серед тих передач, які стоять у програмі на 30 березня, "Розсміши коміка" та "Чистоньюз" – без участі кандидата у президенти, а випуск "Вечірнього Кварталу" є цього дня архівним, і Володимир Зеленський там виступає актором, а не кандидатом", – заявили в "1+1".

Чому виник скандал через транслюцію проектів з Зеленським у "день тиші"? Згідно з частиною 2 статті 57 закону "Про вибори президента України", передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Таким чином у день напередодні виборів українське законодавство забороняє будь-яку агітацію за кандидата у президенти в ЗМІ. Політична реклама не може з'являтися у вигляді виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень, а також під час проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів. За порушення цієї норми встановлена санкція – попередження.